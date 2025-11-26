Vukanović tvrdi da će Blanuša doći na čelo RS: Stavio sam zimske gume na Volva, popeću se na vrh CIK-a

Da li je RS dobila tročlano Predsjedništvo? Vidim da su u posjeti Mađarskoj Milorad Dodik, Siniša Karan i Ana Trišić Babić.

Rekao je ovo šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, tokom rasprave u NS RS.

- Htio bih da pitam ministarku finansija Zoru Vidović da li će budžet predsjednika biti 240 miliona KM, s obzirom na ovo tročlano Predsjedništvo? Treba to sve pokrpiti – rekao je Vukanović.

Vukanović je rekao da je “kupio zimske gume na starom volvu” i da će ga “popeti u vrh CIK”.

- Branko Blanuša će biti predsjednik – rekao je Vukanović.

Vukanoviću su posebno zanimljive “stručne usluge” koje se pominju u Prijedlogu drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2025. godinu. Najviše novca, ovim rebalansom, ide u Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, na čijem je čelu Zlatan Klokić. Rashodi za stručne usluge su povečani za čak 20 miliona i u ovoj godini iznose 41,1 milion KM.

- Možete li, gospodine Klokiću, ustati i objasniti kakve su to “stručne usluge” – upitao je Vukanović.

Vukanović je upitao Vidović hoće li Blanušu išta “zapasti” od budžeta predsjednika, kada, kako kaže, dođe na čelo RS u decembru.

- Blanuša će doći, vaše vrijeme curi. Uz sve krađe, razbili smo vas – rekao je Vukanović, zbog čega su se poslanici skupštinske većine glasno nasmijali.

Nakon toga je dobio opomenu predsjednika NS RS Nenada Stevandića da se vrati na dnevni red, uz opasku da bi Blanuša možda imao više glasova da ga Vukanović nije podržao.

Vukanović je uvjeren da budžet Srpske kreira vještačka inteligencija, baš kao što, kako je rekao, kreira statuse Anje Ljubojević.

Stevandić je, potom, opomenuo Vukanovića da mu je isteklo vrijeme, na šta je on rekao da njegovo vrijeme tek dolazi.