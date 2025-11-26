Helez: Jedan od najznačajnijih iskoraka je uspostava rezervnog sastava Oružanih snaga BiH

Svojim profesionalizmom, predanošću i znanjem pripadnici Oružanih snaga BiH (OSBiH) su u proteklih 20 godina dokazali da su nezamjenjiv faktor i partner građanima i civilnim strukturama te da su najbolji dio bosanskohercegovačkog društva, kazao je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez povodom 1. decembra, Dana OSBiH, koje ove godine obilježavaju 20. godišnjicu.

Najvažnija postignuća

Na današnjoj pres-konferenciji ministar odbrane BiH Zukan Helez sumirao je najvažnija postignuća Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u protekloj godini, ocijenivši da je ostvaren značajan napredak u više oblasti, posebno u modernizaciji, međunarodnoj saradnji i jačanju kadrovskih kapaciteta.

Helez je istakao da je jedan od najznačajnijih ovogodišnjih iskoraka uspostava rezervnog sastava OSBiH, obaveze definirane još Zakonom o odbrani iz 2003. godine. Projekat se nalazi u završnoj fazi i, po njegovim riječima, znatno će unaprijediti operativnu spremnost OSBiH.

Kao važan korak ka jačanju saradnje s NATO-om istaknuo je usvajanje Individualnog prilagođenog partnerskog programa (ITPP).

- Trenutno je BiH najbliža NATO članstvu u odnosu na sve druge zemlje koje su u MAP-u - kazao je Helez.

Napomenuo je i da je, nakon gotovo dvije decenije postignut kompromis o izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane, što je ocijenio kao važan korak u funkcionalnom jačanju sistema.

Govoreći o modernizaciji, Helez je podsjetio da su u proteklom periodu ostvareni zapaženi rezultati u kapitalnim investicijama. Naveo je da su uz podršku Vlade Njemačke obezbijeđena sredstva za nastavak nabavke uniformi te su kroz sporazum o vojno-finansijskoj saradnji s Vladom Turske nabavljeni oklopni transporteri KIRPI II i anti-drone sistem Kangal.

- Uskoro očekujemo isporuku još nekoliko takvih vozila i opreme i različitih sistema za protivvazdušnu odbranu - naveo je ministar odbrane BiH.

Helez je istakao i realizaciju tranše Ministarstva odbrane od 16.740.000 KM za nabavku helikoptera u okviru višegodišnjeg projekta, uz snažnu podršku Vlade SAD-a. Osim toga, dodao da se u saradnji sa SAD-om i Turskom provodi i program obuke nove generacije pilota OSBiH.

Infrastrukturni projekti dodatno su intenzivirani, kazao je ministar, posebno ističući pomoć i podršku Njemačke. Naveo je da vrijednost do sada realizovanih radova prelazi pet miliona eura te da su osigurana i sredstva za nastavak investicija u 2026. godini u iznosu od oko sedam miliona eura.

Helez je potvrdio da se uskoro očekuje i treća tranša finansijske podrške EU od oko 15 miliona eura iz fonda EPF, nakon dvije ranije uplate po 10 miliona eura.

- Cilj nam je ovim sredstvima dodatno opremiti Bataljonsku grupu lake pješadije – kazao je.

Između ostalog, Helez je posebno istakao značaj NATO paketa pomoći - DCB, zahvaljujući kojem je, kako je rekao, znatno unaprijeđena operativna sposobnost Oružanih snaga BiH.

Posebna pažnja, kazao je ministar odbrane BiH, posvećena je podmlađivanju kadrova. U ovoj godini primljeno je oko 1.800 novih profesionalnih vojnih lica, a proces zanavljanja dodatno je ojačan prijemom dvije generacije vojnika. Podmlađen je i značajan dio podoficirskog i oficirskog sastava.

Obrazovni programi nastavljeni su i u zemlji i u inostranstvu, pri čemu se, kako je naveo, trenutno 35 kadeta školuje u deset stranih država.

U dijelu izlaganja posvećenom euroatlantskim integracijama, Helez je podsjetio da BiH svake godine NATO-u dostavlja Program reformi. Napomenuo je da je za aktuelnu godinu dokument već odobren u domaćim institucijama te da će do kraja godine biti poslat u Brisel na razmatranje i usvajanje.

Helez je podsjetio i da su OSBiH svojim učešćem tokom više od dvije decenije dale veliki doprinos naporima za očuvanje mira u svijetu.

- To je prepoznato od naših partnera u NATO-u i EU, koji BiH cijene kao zemlju spremnu za aktivno učešće u osiguravanju mira i stabilnosti u svijetu. Trenutno učestvujemo u EU misiji u Centralnoafričkoj republici sa tri pripadnika - kazao je Helez.