Komšić i Ginkel razgovarali o Južnoj gasnoj interkonekciji i mogućim investicijama SAD-a

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Džonom Ginkelom (Johnom Ginkelom) o Južnoj gasnoj interkonekciji, kada su se sagovornici složili da ovaj projekt u budućnosti može otvoriti brojne mogućnosti za BiH u oblasti energetske opskrbe.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a Ginkel informirao je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Komšića o razgovorima koje je imao u vezi s mogućnošću investicija iz SAD-a u ovaj projekt.

Komšić je istakao da je ovaj projekt važan za diversifikaciju izvora energije, što je obaveza BiH iz Zelene agende za zapadni Balkan i dio energetske strategije Evropske unije, u kojoj i naša zemlja treba učestvovati.

Također je istakao da su investicije iz SAD-a dobrodošle te da takva sinergija može polučiti dobar rezultat, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.