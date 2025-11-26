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INTERVJU

Branko Blanuša za "Avaz": Nema razlike između glasa Bošnjaka ili Srbina

Samo želim da bude ispunjena volja građana i da predsjednik RS bude kandidat koji je dobio najveći broj glasova, kaže Blanuša

Branko Blanuša. Nikola Sekulić / Ringier

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.11.2025

Preliminarne i nekompletne rezultate Centralne izborne komisije BiH, prema kojima je na prijevremenim izborima za predsjednika RS kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio 217.638, a Branko Blanuša (SDS) 209.207 glasova, prate brojne reakcije o izbornim krađama. SNSD je već proglasio pobjedu, dok opozicija najavljuje zahtjeve za poništenje i ponavljanje izbora u nekoliko gradova.

Broje nepravilnosti

U razgovoru za „Dnevni avaz“ profesor Blanuša kaže da je potrebno sačekati još neko vrijeme, prije nego se sa sigurnošću bude moglo kazati ko je novi predsjednik RS.

- Treba da stignu glasovi iz inostranstva. Prijavljeno je oko 21.000 birača, ne znam koliko će njihovih glasova stići. S druge strane, uočene su brojne izborne nepravilnosti, posebno u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu. Naš pravni tim je sačinio zabilješke i prikupio potrebne dokaze, kojima se potvrđuju izborne manipulacije. Nešto je već upućeno prema gradskim i Centralnoj izbornoj komisiji. Očekujem da će, u vezi s izbornim mjestima na kojima su evidentirane nepravilnosti tokom brojanja, a na nekima i tokom samog procesa, CIK reagovati na odgovarajući način, da će se brojati glasovi u tim vrećama i uporediti sa zapisnikom. Posebno je značajno da se utvrdi ko se potpisao na mjesto tih birača, jer nezamislivo je da se u nekim seoskim sredinama pojavi toliki broj njih, procentualno mnogo veći od prosjeka – kazao nam je Blanuša.

Brojne sumnje

Dok je ukupan procent izlaznosti otprilike 35 posto, na pojedinim biračkim mjestima je glasalo i više od 80 ili 90 posto registriranih. U sredinama u kojima je na prethodnim izborima kandidat opozicije imao značajnu prednost, sada je pobijedio kandidat SNSD-a. To je otvorilo brojne sumnje, pa iz opozicije ne prihvataju objavljene rezultate, a čuju se i najave da će pred CIK-om čekati poništenje glasanja na pojedinim biračkim mjestima.

- Ja samo želim da bude ispunjena volja građana i da predsjednik RS bude kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Građani me poznaju, želim da sve bude pošteno i nadam se da će CIK preduzeti mjere, a da nam neće trebati neki potezi, da se vrši dodatni pritisak. S naše strane je obaveza da CIK-u dostavimo dovoljno informacija i argumenata na osnovu kojih može da djeluje – dodaje Blanuša.

Za tijesan rezultat predsjednik SNSD-a Milorad Dodik optužio je Bošnjake, tvrdeći da je za Blanušu glasalo njih 18.000 do 20.000. Blanuša takve izjave smatra nekorektnim, pa i zlonamjernim, te kaže da ne zna koliku je podršku imao kod Bošnjaka i Hrvata.

- I Bošnjaci, i Hrvati su konstitutivni narodi u cijeloj BiH, pa tako i u RS. To su naši građani RS i meni je svaki građanin u RS podjednako važan, bez obzira na vjeru i naciju. Zato ne vidim nikakve razlike između glasa koji sam dobio od Srbina ili od Bošnjaka. Takva priča je vrlo loša i zaista nam ne treba – ističe Blanuša.

# SDS
# BRANKO BLANUŠA
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