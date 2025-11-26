Nakon besane noći u Drežnici: Ekipe na terenu, izgrađen nasip

Nakon besane noći u Drežnici, sjeverno od Mostara, gdje se rijeka Drežanka izlila na cestu ispod kupališta i gdje je u Novom Naselju jedna porodica evakuisana, na terenu su od ranih jutarnjih sati komunalne i službe civilne zaštite.
Zapravo, službe civilne zaštite su od ponoći na terenu, jer su, između ostalog, bile angažovane i na evakuaciji porodice koja je jutros nakon što se rijeka prilično povukla u svoje korito vraćena u svoju kuću.
Potvrdio je to za „Avaz“ Arnel Voljevica, šef Službe civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara, istakavši da je, za sada, situacija zadovoljavajuća te da trenutno nema prijetnji po stanovništvo.
-Trenutno se, privremeno, sanira dio tog područja. Napravljen je jedan nasip u slučaju nastavka obilnijih padavina, ali, nasreću, vremenske prilike su sada povoljne. Također, sanira se dio puta koji je oštećen ranije i koji čeka trajnu sanaciju koja bi ubrzo trebala početi, jer je osiguran novac, urađena je projektna dokumentacija i, praktično, čeka se postupak javne nabavke - rekao nam je Voljevica.
Također, problemi usljed obilnih padavina na području koje pripada Gradu Mostaru su, dodao je, zabilježeni u Divoj Grabovici, gdje je vodena bujica oštetila dio pristupnog puta prema nekolicini kuća.
- Krajem dana ili sutra ujutro će započeti sanacija tog dijela puta koje je voda tokom noći odnijela - kazao je Voljevica.