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DRUŠTVENA NESTABILNOST

Rahimić: Paljenje službenog automobila gradonačelnika Kordića predstavlja ozbiljan udar na sigurnost

Naglasio je kako svaki oblik nasilja, prijetnji ili pritisaka prema izabranim zvaničnicima i predstavnicima institucija smatra krajnje neprihvatljivim

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. FENA

FENA

26.11.2025

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić, koji trenutno boravi u Strasbourgu, oglasio se povodom paljevine službenog automobila mostarskog gradonačelnika Mario Kordić, istakavši kako je riječ o incidentu koji predstavlja ozbiljan udar na sigurnost i društvenu stabilnost.

- Iako sam imao namjeru sa građanima podijeliti jako lijepe vijesti i rezultate iz Mostara koje imam čast predstaviti u Strasbourgu - prijestolnici evropskog parlamentarizma, nažalost svjedočili smo još jednom incidentu, koji predstavlja ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost - objavio je Rahimić na svom Facebook profilu.

Naglasio je kako svaki oblik nasilja, prijetnji ili pritisaka prema izabranim zvaničnicima i predstavnicima institucija smatra krajnje neprihvatljivim u demokratskom društvu.

Pozvao je sve policijske i sigurnosne strukture da što hitnije poduzmu sve zakonom predviđene mjere i aktivnosti kako bi se počinioci identifikovali i spriječili potencijalni budući slični slučajevi.

- Nažalost, ove godine smo svjedočili više od 40 paljevina automobila u Mostaru, što nam govori da je potrebno uraditi više na poboljšanju sigurnosne situacije i zaštiti ljudi i imovine - naveo je Rahimić.

# ĐANI RAHIMIĆ
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
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