Elvedin Sakić dobio konkurenciju: Anja Ljubojević poredila SNSD sa Realom iz Madrida

- Real Madrid je najveći klub. 15 godina smo sanjali najveću titulu, trpili poraze od 5:0 od Barselone. Vratit će se SNSD - govorila je Ljubojević u emotivnom naboju poredeći činjenicu da SNSD loše stoji u Banjoj Luci, ali da će se jednog dana vratiti.

U emotivnom naletu Ljubojević je uporedila SNSD sa slavnim klubom Realom iz Madrida.

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS rasrpavlja se o budžetu ovog entiteta. Zamjenica predsjedavajućeg skupštine Anja Ljubojević, posegnula je za neobičnom komparacijom.

Tako je Elvedin Sakić, tiktoker iz Zenice kojeg je proslavila izjava "Izgradila se Zenica kao Real Madrid" dobio konkurenciju. A ko zna, možda je upravo Sakić inspirisao Ljubojevićku.

Uostalom, pogledajte video kako je to izgledalo.

BONUS VIDEO - Elvedin Sakić u ispovijesti za "Dnevni avaz" o razlozima hapšenja.