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PRESIJA

Elvedin Sakić dobio konkurenciju: Anja Ljubojević poredila SNSD sa Realom iz Madrida

A ko zna, možda je upravo Sakić inspirisao Ljubojevićku

Ljubojević i Sakić: Real Madrid kao inspiracija. Avaz

E. T.

26.11.2025

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS rasrpavlja se o budžetu ovog entiteta. Zamjenica predsjedavajućeg skupštine Anja Ljubojević, posegnula je za neobičnom komparacijom.

U emotivnom naletu Ljubojević je uporedila SNSD sa slavnim klubom Realom iz Madrida.

- Real Madrid je najveći klub. 15 godina smo sanjali najveću titulu, trpili poraze od 5:0 od Barselone. Vratit će se SNSD - govorila je Ljubojević u emotivnom naboju poredeći činjenicu da SNSD loše stoji u Banjoj Luci, ali da će se jednog dana vratiti. 

Tako je Elvedin Sakić, tiktoker iz Zenice kojeg je proslavila izjava "Izgradila se Zenica kao Real Madrid" dobio konkurenciju. A ko zna, možda je upravo Sakić inspirisao Ljubojevićku. 

 Uostalom, pogledajte video kako je to izgledalo. 

BONUS VIDEO - Elvedin Sakić u ispovijesti za "Dnevni avaz" o razlozima hapšenja. 

# ANJA LJUBOJEVIĆ
# ELVEDIN SAKIĆ
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