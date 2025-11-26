Elvedin Sakić dobio konkurenciju: Anja Ljubojević poredila SNSD sa Realom iz Madrida

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS rasrpavlja se o budžetu ovog entiteta. Zamjenica predsjedavajućeg skupštine Anja Ljubojević, posegnula je za neobičnom komparacijom.
U emotivnom naletu Ljubojević je uporedila SNSD sa slavnim klubom Realom iz Madrida.
- Real Madrid je najveći klub. 15 godina smo sanjali najveću titulu, trpili poraze od 5:0 od Barselone. Vratit će se SNSD - govorila je Ljubojević u emotivnom naboju poredeći činjenicu da SNSD loše stoji u Banjoj Luci, ali da će se jednog dana vratiti.