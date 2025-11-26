Tužilaštvo traži pritvor za Igora Arsenića: Osumnjičen da je prijetio Stanivukoviću

Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci zatražilo je od Osnovnog suda određivanje jednomjesečnog pritvora za Igora Arsenića koji je osumnjičen da je prijetio gradonačelniku Banje Luke, Drašku Stanivukoviću. Arseniću je na teret stavljeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Iz Tužilaštva navode da je "24. novembra oko 20.15 sati, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo u Banjoj Luci, osumnjičeni prišao oštećenom Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banje Luke, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život“.

Tužilac je podnio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci.

Podsjećamo, Stanivuković je jučer na konferenciji za medije izjavio da je šetao na Banj brdu kada mu je Arsenić prišao i počeo da mu prijeti.

- On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran, što je najbitnije - rekao je Stanivuković.