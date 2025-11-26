Danas počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića i onih koji su glasali u odsustvu za predsjednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je danas u 14.30 sati planirano brojanje nepotvrđenih glasačkih listića i glasačkih listića birača koji su glasali u odsustvu, dok je za sutra planirano brojanje glasačkih listića birača koji su glasali posredstvom mobilnih timova na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska.

Nakon toga slijedi verifikacija glasačkih paketa birača koji su glasali putem pošte i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Iz CIK-a podsjećaju da se glasački listići birača koji glasaju putem pošte primaju pet dana nakon dana održavanja izbora, ali da datum slanja mora biti najkasnije dan održavanja izbora.

Glavni centar za brojanje u Sarajevu počeo s radom 22. novembra ove godine te da akreditirani posmatrači za posmatranje rada centra mogu prisustvovati svim aktivnostima u Glavnom centru za brojanje.

Do danas je primljeno 4.521 koverta birača koji glasaju putem pošte, od čega je 1.154 koverti neuručena pošta, saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH.