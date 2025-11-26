Goraždanski srednjoškolci organizirali mirnu šetnju: Borba protiv nasilja mora biti zajednička odgovornost cijelog društva

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, Mreža vijeća učenika srednjih škola BPK Goražde danas je organizirala mirnu šetnju gradskim ulicama.

S lokalnim zvaničnicima i sugrađanima, veliki broj đaka, s transparentima u rukama i porukama podrške žrtvama nasilja, zatražilo je snažniji angažman institucija na zaštiti prava žena i kažnjavanja ove vrste krivičnih djela.

Borba protiv nasilja nad ženama mora biti zajednička odgovornost cijelog društva, poručili su učenici, nakon niza slučajeva femicida u BiH.