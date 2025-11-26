Goraždanski srednjoškolci organizirali mirnu šetnju: Borba protiv nasilja mora biti zajednička odgovornost cijelog društva

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, Mreža vijeća učenika srednjih škola BPK Goražde danas je organizirala mirnu šetnju gradskim ulicama.
MEĐUNARODNI DAN
Borba protiv nasilja nad ženama mora biti zajednička odgovornost cijelog društva, poručili su učenici
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, Mreža vijeća učenika srednjih škola BPK Goražde danas je organizirala mirnu šetnju gradskim ulicama.
S lokalnim zvaničnicima i sugrađanima, veliki broj đaka, s transparentima u rukama i porukama podrške žrtvama nasilja, zatražilo je snažniji angažman institucija na zaštiti prava žena i kažnjavanja ove vrste krivičnih djela.
Borba protiv nasilja nad ženama mora biti zajednička odgovornost cijelog društva, poručili su učenici, nakon niza slučajeva femicida u BiH.
PJEVAČICA NARODNE MUZIKE
STRAVIČNA NESREĆA