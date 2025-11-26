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MEĐUNARODNI DAN

Goraždanski srednjoškolci organizirali mirnu šetnju: Borba protiv nasilja mora biti zajednička odgovornost cijelog društva

Borba protiv nasilja nad ženama mora biti zajednička odgovornost cijelog društva, poručili su učenici

Goraždanski srednjoškolci organizirali mirnu šetnju - Avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.11.2025

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, Mreža vijeća učenika srednjih škola BPK Goražde danas je organizirala mirnu šetnju gradskim ulicama. 

S lokalnim zvaničnicima i sugrađanima, veliki broj đaka, s transparentima u rukama i porukama podrške žrtvama nasilja, zatražilo je snažniji angažman institucija na zaštiti prava žena i kažnjavanja ove vrste krivičnih djela.

Borba protiv nasilja nad ženama mora biti zajednička odgovornost cijelog društva, poručili su učenici, nakon niza slučajeva femicida u BiH.

# GORAŽDE
# MIRNA ŠETNJA
# NASILJE NAD ŽENAMA
# BIH
# FEMICID
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