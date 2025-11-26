Cvijanović o Helezovoj zabrani: "Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na odluku ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da ne da saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, kojim je trebao doputovati mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Peter Szijjártó).
Cvijanović je na društvenoj mreži X poručila: "Baš kao i sarajevski pozivi na bojkot mađarskih proizvoda. To je nedoraslo ponašanje kojim neće naštetiti nikome, osim samima sebi."
Helez je ranije objasnio da je odluku donio zbog, kako je naveo, "otvorene podrške koju mađarski premijer Viktor Orban i njegov ministar Sijarto pružaju Miloradu Dodiku u djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine".
U nastavku svoje reakcije Cvijanović je potez državnog ministra nazvala "sarajevskom zabranom", ocjenjujući da je riječ o "nedoraslom ponašanju Sarajeva kojim neće naštetiti nikome, osim samo sebi".
- Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru. Helez misli da brani državu tako što zabranjuje slijetanje mađarskim zvaničnicima, a u stvarnosti je samo dodatno bruka i nanosi štetu. I na unutrašnjem i na spoljnom planu - navela je Cvijanović.
Dodala je da je "njihovo dijeljenje lekcija drugima oduvijek bilo patetično, a da je odavno preraslo u apsurd".
Cvijanović je zaključila da "RS postoji, da će postojati i nastaviti da brani svoja prava i autonomiju", poručivši da "nisu svi u svijetu beskičmenjaci koje će zaplašiti histerična kuknjava iz Sarajeva".
Navela je i da će ovaj entitet "nastaviti pokazivati liderstvo i graditi odnose sa drugima, u skladu sa svojim političkim i ekonomskim interesima", dodajući: "Sviđalo se to Sarajevu ili ne."