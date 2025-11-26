Cvijanović o Helezovoj zabrani: "Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru"

Helez je ranije objasnio da je odluku donio zbog, kako je naveo, "otvorene podrške koju mađarski premijer Viktor Orban i njegov ministar Sijarto pružaju Miloradu Dodiku u djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine".

Cvijanović je na društvenoj mreži X poručila: "Baš kao i sarajevski pozivi na bojkot mađarskih proizvoda. To je nedoraslo ponašanje kojim neće naštetiti nikome, osim samima sebi."

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na odluku ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da ne da saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, kojim je trebao doputovati mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Peter Szijjártó).

U nastavku svoje reakcije Cvijanović je potez državnog ministra nazvala "sarajevskom zabranom", ocjenjujući da je riječ o "nedoraslom ponašanju Sarajeva kojim neće naštetiti nikome, osim samo sebi".

- Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru. Helez misli da brani državu tako što zabranjuje slijetanje mađarskim zvaničnicima, a u stvarnosti je samo dodatno bruka i nanosi štetu. I na unutrašnjem i na spoljnom planu - navela je Cvijanović.

Dodala je da je "njihovo dijeljenje lekcija drugima oduvijek bilo patetično, a da je odavno preraslo u apsurd".

Cvijanović je zaključila da "RS postoji, da će postojati i nastaviti da brani svoja prava i autonomiju", poručivši da "nisu svi u svijetu beskičmenjaci koje će zaplašiti histerična kuknjava iz Sarajeva".

Navela je i da će ovaj entitet "nastaviti pokazivati liderstvo i graditi odnose sa drugima, u skladu sa svojim političkim i ekonomskim interesima", dodajući: "Sviđalo se to Sarajevu ili ne."