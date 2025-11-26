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JAVNA SIGURNOST

Općina Drvar uvodi novi video nadzor na ključnim lokacijama

Realizacija ovog projekta predstavlja još jedan korak prema jačanju sigurnosti, poručili su iz općine Drvar

Općina Drvar. FENA

FENA

26.11.2025

Općina Drvar, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, započela je realizaciju projekta unapređenja javne sigurnosti i kontrole prometa kroz ugradnju suvremenih kamera za video nadzor na ključnim lokacijama u općini.

Kako je rečeno iz Ureda načelnice općine, uvođenjem ovog sistema omogućava se efikasnija kontrola prometa, brža reakcija nadležnih službi u slučaju incidenata, te dodatna prevencija kriminalnih aktivnosti.

Moderni uređaji omogućit će pouzdanije praćenje prometnih tokova i stvaranje sigurnijeg okruženja za sve sudionike u prometu.

- Realizacija ovog projekta predstavlja još jedan korak prema jačanju sigurnosti i stvaranju sigurnijih uvjeta za svakodnevne aktivnosti naših sugrađana - poručili su iz općine Drvar.

Projekt je danas ozvaničen u Livnu potpisivanjem ugovora o donaciji i korištenju opreme od strane načelnice općine Drvar Dušice Runić i ministra unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Maria Lovrića.

# UGOVOR
# OPĆINA DRVAR
# NADZOR
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