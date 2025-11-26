Općina Drvar uvodi novi video nadzor na ključnim lokacijama

Općina Drvar, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, započela je realizaciju projekta unapređenja javne sigurnosti i kontrole prometa kroz ugradnju suvremenih kamera za video nadzor na ključnim lokacijama u općini.

Kako je rečeno iz Ureda načelnice općine, uvođenjem ovog sistema omogućava se efikasnija kontrola prometa, brža reakcija nadležnih službi u slučaju incidenata, te dodatna prevencija kriminalnih aktivnosti.

Moderni uređaji omogućit će pouzdanije praćenje prometnih tokova i stvaranje sigurnijeg okruženja za sve sudionike u prometu.

- Realizacija ovog projekta predstavlja još jedan korak prema jačanju sigurnosti i stvaranju sigurnijih uvjeta za svakodnevne aktivnosti naših sugrađana - poručili su iz općine Drvar.

Projekt je danas ozvaničen u Livnu potpisivanjem ugovora o donaciji i korištenju opreme od strane načelnice općine Drvar Dušice Runić i ministra unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Maria Lovrića.