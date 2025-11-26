Opozicija u NSRS: Rebalans budžeta je predložen zbog sankcija Dodiku i saradnicima

Narodni poslanici Republike Srpske iz opozicije izjavili su danas da je predloženi rebalans budžeta pokazao da je skidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i nekoliko njegovih bliskih saradnika koštalo 80 miliona KM. Zagorka Grahovac, poslanik iz Liste za pravdu i red, rekla je da se postavlja pitanje da li poreski obveznici RS treba to da plaćaju. - Dakle, to plaćaju penzioneri i radnici sa platom od 1.000 KM. Kome smo tačno plaćali usluge lobiranja, ko su konsultanti, ko potpisuje te arnažmane? Sve to krijete od nas, a jedino ne krijete to što nas transparentno pljačkate. Ovo je rabalans privatnih računa, a ne budžeta RS - ocijenila je Grahovac.

Komentarišući prijedlog Odluke o povećanju dugoročne zaduženosti za 219 miliona KM, Grahovac je rekla da se radi o "dužničkoj spirali" jer se i u prijedlogu navodi da će zaduženje biti utrošeno za otplatu dospjelih rata. Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u NSRS, rekao je kako je očigledno da je skidanje sankcija povezano s rebalansom budžeta. - Sankcije su ukinute kao rezultat novčane transakcije uz diktat. Rečeno vam je da prvo počistite svoj nered. Nemojte nas ubjeđivati da je to veliki diplomatski uspjeh. Rečeno vam je da povučete sve sporne zakone i to donošenjem zakona o povlačenju i da imenujete v.d. predsjednika. Više nema ni priče o novom Ustavu RS, a nema ni referenduma - poručio je Crnadak. On je još rekao da povećanje budžetskog okvira dolazi zbog povećanja cijena, odnosno zbog povećanja prihoda od PDV.