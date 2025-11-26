Opozicija u NSRS: Rebalans budžeta je predložen zbog sankcija Dodiku i saradnicima

Narodni poslanici Republike Srpske iz opozicije izjavili su danas da je predloženi rebalans budžeta pokazao da je skidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i nekoliko njegovih bliskih saradnika koštalo 80 miliona KM.
Zagorka Grahovac, poslanik iz Liste za pravdu i red, rekla je da se postavlja pitanje da li poreski obveznici RS treba to da plaćaju.
- Dakle, to plaćaju penzioneri i radnici sa platom od 1.000 KM. Kome smo tačno plaćali usluge lobiranja, ko su konsultanti, ko potpisuje te arnažmane? Sve to krijete od nas, a jedino ne krijete to što nas transparentno pljačkate. Ovo je rabalans privatnih računa, a ne budžeta RS - ocijenila je Grahovac.
Komentarišući prijedlog Odluke o povećanju dugoročne zaduženosti za 219 miliona KM, Grahovac je rekla da se radi o "dužničkoj spirali" jer se i u prijedlogu navodi da će zaduženje biti utrošeno za otplatu dospjelih rata.
Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u NSRS, rekao je kako je očigledno da je skidanje sankcija povezano s rebalansom budžeta.
- Sankcije su ukinute kao rezultat novčane transakcije uz diktat. Rečeno vam je da prvo počistite svoj nered. Nemojte nas ubjeđivati da je to veliki diplomatski uspjeh. Rečeno vam je da povučete sve sporne zakone i to donošenjem zakona o povlačenju i da imenujete v.d. predsjednika. Više nema ni priče o novom Ustavu RS, a nema ni referenduma - poručio je Crnadak.
On je još rekao da povećanje budžetskog okvira dolazi zbog povećanja cijena, odnosno zbog povećanja prihoda od PDV.
Predsjednik Vlade RS Savo Minić izjavio je da će brojni projekti biti realizovani u narednoj godini i dijelom iz kreditinih sredstava.
- Rad Vlade RS je transparentan. Poslanici opozicije biće pozvani da se informišu prije nego što zakon bude upućen u Narodnu skupštinu. Spremite se malo bolje za diskusije - naveo je Minić.
Na posebnoj sjednici NSRS se razmatra drugi rebalans budžeta RS koji iznosi 6 milijardi i 750 miliona KM. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS u iznosu od milijardu i 81 milion KM, što je više za 219,8 miliona KM u odnosu na ranije odobrenu odluku.