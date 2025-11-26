Konaković izjavio da se ne slaže sa Izetbegovićem da je SNSD drugačija stranka bez Dodika

Konaković misli da je javnost zaboravila kako je upravo on tvrdio da se Dodik promijenio, kako se javnost ne sjeća fotografija sa košarkaških utakmica u Laktašima, kako su zaboravili da je Dodiku išao kuci da ga moli da SNSD uzme mjesto ministra sigurnosti, a njemu prepusti Ministarstvo vanjskih pislova ili kako je samo prije nekoliko mjeseci, usamljenim Konakovićevim glasom, Dodikovom kumu Radišiću poklonio 100 miliona KM za mnogo manje vrijednu zgradu.

Tako i u najnovijoj izjavi, koju prenosi Fena, potpuno besramno tvrdi da Izetbegović nije u pravu kada kaže da bi SNSD bila drugačija stranka bez Dodika na njenom čelu.

Elmedin Dino Konaković očito misli da je javnost više nego kratke pameti i memorije, a on neprikosnoveni manipulant u zamjeni teza i identiteta.

Ministar vanjskh poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu da se ne slaže sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem da je SNSD bez Milorada Dodika drugačiji jer misli da može biti samo gori.

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH, Konaković je rekao da su ljudi u RS pokazali šta misle o SNSD-u na zadnjim izborima i da je ubijeđen da je ta stranka ponovo pokrala izbore.

- Bilo bi neodgovorno da mi ne dođemo na sjednicu Vijeća ministara jer tamo sjede dva ministra iz SNSD-a i zato održavamo neophodni nivo tehničke saradnje - naveo je Konaković.

Dodao je da mu je drago da može reći da je Trojka pomogla da ljudi u BiH, a posebno u RS shvate da je SNSD koruptivna organizacija koju zanimaju samo njihovi džepovi a nikako interes građana.

Konaković je naglasio da u SNSD-u ne postoji niko ko je evropski orijentisan i ko ne bi radije slušao Sergeja Lavrova nego Kaju Kallas, što je vidljivo i iz postupka Staše Košarca sa slanjem šljema visokom predstavniku.

Poručio je da će se uskoro vidjeti da povlačenje ruskog kapitala iz NIS-a u Srbiji i priča o Južnoj interkonekciji u BiH znači puno manje ruskog uticaja na zapadnom Balkanu.