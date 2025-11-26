Zukan Helez za "Avaz": Nelogično je da ministar vanjskih poslova putuje vojnim avionom, ovo je čista provokacija

Ministar odbrane BiH Zukan Helez odbio je dati saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom u Banja Luci, u kojem je trebao doputovati mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó). U izjavi za “Avaz” Helez kaže da je ovo već drugi put da se za posjete BiH, odnosno entitetu RS, najavljuje let vojnog aviona iz Mađarske, ali i da je Sijarto, zajedno s predsjednikom Mađarske Viktorom Orbanom poznat po podršci Miloradu Dodiku, čak i u aktivnostima kojima nastoji urušiti institucije BiH, pa i nakon što je osuđen pred Sudom BiH. Helez tvrdi da su se zvaničnici Mađarske mnogo puta miješali u unutrašnje stvari BIH.

- Zašto će vojnim avionom da dolazi ministar vanjskih poslova?! Ima civilni avion, ima automobil. Može vojni avion, ali u Sarajevo, a mi ćemo obezbijediti prijevoz i pratnju do Banja Luke. Ovo je čista provokacija i naravno da to neću potpisati – kazao nam je Helez.

Dodaje da je za let vojnog aviona potrebna saglasnost Ministarstva odbrane BiH.

- Ne znamo ni šta će dovesti tamo. Može šta god hoće, jer ništa nam ne objašnjava. Što se tiče izjava o BiH Sijarto je mnogo gori od Orbana. Oko Visokog predstavnika, Suda BIH, opstanka BiH … to predstavlja direktno miješanje u unutrašnje stvari BiH. I sad traži slijetanje vojnog aviona. To ne može, jer nelogično je da ministar vanjskih poslova putuje na taj način. Ondje gdje se mene pita neće – ističe Helez.