Holcapl i Uk: Kanton Sarajevo istaknut kao model dobre antikorupcijske prakse

Naglašena je važnost implementacije projekata usmjerenih na jačanje mehanizama integriteta i prevencije korupcije.

Ambasador Holcapl je pohvalio izuzetan rad i postignuća Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, ističući zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom s Misijom OSCE-a.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i šef Misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini (OSCE Misije u BiH), ambasador Rik Holcapl (Rick Holtzapple) sastali su se danas kako bi razmotrili ključne izazove i mogućnosti za unapređenje saradnje.

Saglasni su da je Sarajevo, kao glavni grad, postalo model dobre prakse za druge kantone i nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, te su razmotrene mogućnosti za dalje jačanje institucionalne saradnje u prijenosu tog znanja.

Premijer Uk je izrazio zahvalnost na dugogodišnjoj partnerskoj podršci, ali je razgovor usmjerio i na ključne probleme koji koče razvoj Kantona zbog neadekvatne podrške državnog i federalnog nivoa vlasti.

Istaknuto je da sarajevske kulturne institucije više od 60 posto svog budžeta osiguravaju direktno iz budžeta Kantona Sarajevo, što dokazuje nedostatak adekvatne državne podrške za taj sektor, te upozorio na ozbiljna kašnjenja u realizaciji važnih infrastrukturnih projekata, koja su često posljedica sporih postupaka izdavanja neophodnih dozvola na državnom nivou.

Zajednički cilj

Također, poseban naglasak stavljen je na finansijska ograničenja s kojima se Kanton suočava, uz napomenu da se federalno finansiranje kontinuirano smanjuje tokom posljednje tri godine.

Uk je istakao imperativ jačanja kapaciteta na državnom nivou kako bi se efikasnije odgovorilo na potrebe građana.

Premijer Uk i ambasador Holtzapple saglasni su da je zajednički cilj jačanje konstruktivnog djelovanja svih nivoa vlasti te održavanje aktivnosti koje doprinose održivosti postojećih antikorupcijskih alata.

Razgovarano je i o drugim temama od zajedničkog interesa, uključujući socijalno stanovanje i važnost poštovanja slobode okupljanja, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.