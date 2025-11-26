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KRITIČNO STANJE

Vodena bujica odnijela put kod Konjica, mještani ogorčeni zbog izostanka zaštitnih radova

Nova trasa regionalnog puta, na dionici od Košpine Luke do Srijanskog (Džanića) mosta, oštećena je na više lokacija

Vodena bujica odnijela put kod Konjica. Radio Konjic

M. Až.

26.11.2025

Kiša praćena topljenjem snijega izazvala je ozbiljne probleme širom Bosne i Hercegovine, a posebno kritično stanje je u Općini Konjic, na saobraćajnici koja vodi prema gornjem dijelu doline Neretvice.

Na Facebook stranici "Buturović polje" objavljene su zabrinjavajuće fotografije i snimci koji prikazuju urušen put i snažne bujice vode.

- Noćašnje padavine stvorile su nove probleme na području mjesne zajednice "Neretvica" – prvenstveno na regionalnom putu R-437 i kod nekoliko stambenih objekata - naveli su iz ove zajednice.

Nova trasa regionalnog puta, na dionici od Košpine Luke do Srijanskog (Džanića) mosta, oštećena je na više lokacija, zbog čega je ponovo obustavljen saobraćaj.

- Treba li uopšte naglašavati da na ovom potezu, više od godinu dana nakon poplava iz oktobra 2024. godine, nije izgrađen nijedan potporni zid niti postavljen ijedan gabion - poručili su ogorčeni mještani Buturović Polja.

Prema informacijama Operativnog centra Konjic, u toku su radovi na sanaciji regionalnog puta Ostrožac – Fojnica, na području Klisa. Ekipe se nalaze na terenu i intenzivno rade na otklanjanju problema, a procjene su da bi saobraćaj mogao biti uspostavljen do kraja dana.

U noći s utorka na srijedu zabilježen je nagli porast vodostaja rijeke Neretve i njenih pritoka duž cijelog toka – od Glavatičeva do Gabele u Hercegovini.

# KONJIC
# POPLAVE
# NERETVICA
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