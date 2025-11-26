Vodena bujica odnijela put kod Konjica, mještani ogorčeni zbog izostanka zaštitnih radova

Kiša praćena topljenjem snijega izazvala je ozbiljne probleme širom Bosne i Hercegovine, a posebno kritično stanje je u Općini Konjic, na saobraćajnici koja vodi prema gornjem dijelu doline Neretvice.

Na Facebook stranici "Buturović polje" objavljene su zabrinjavajuće fotografije i snimci koji prikazuju urušen put i snažne bujice vode.

- Noćašnje padavine stvorile su nove probleme na području mjesne zajednice "Neretvica" – prvenstveno na regionalnom putu R-437 i kod nekoliko stambenih objekata - naveli su iz ove zajednice.