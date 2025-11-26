Čović o paljevini automobila Kordića: Nikome nećemo dozvoliti narušavanje stabilnosti i sigurnosti Mostara

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Bosne i Hercegovine Dragan Čović osudio je u srijedu u Mostaru paljenje službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića, naglasivši da će počinitelji snositi posljedice, te da Mostar unatoč incidentu ostaje posvećen miru, stabilnosti i europskom putu. - Duboko vjerujem da naš sistem, koji imamo na kantonalnoj i gradskoj razini, a koji brine o našoj sigurnosti, funkcioniše i mi se na njega moramo osloniti. S druge strane, uistinu je šokantno da krajem 2025. godine neko može na neprimjeren način djelovati prema institucijama koje skrbe o životu građana BiH, a kud će više od gradonačelničke funkcije u Mostaru - rekao je Čović. Razgovor s Plenkovićem Dodao je da je razgovarao i ohrabrio gradonačelnika Mostara i njegovu porodicu, te komunicirao sa svim relevantnim institucijama u gradu, kantonu, ali i na nivou Republike Hrvatske.

- Razgovarao sam s gospodinom Plenkovićem, pa je i on kontaktirao gospodina Kordića. Moramo shvatiti koliko je važno poslati poruku koja će smirivati strasti, jer postoje ljudi koji bi odmah reagovali na različite načine. Moramo biti iskreni, od vremena Daytona Mostar je uvijek bio središte politika koje su nastojale stvoriti probleme. Oni koji su ovo učinili za to će morati odgovarati, a ko god da je nalogodavac ili izvršilac ovog događaja, ne može narušiti odnose u Mostaru – to je poruka koju danas šaljem - istakao je Čović. Jasan odgovor Onima koji maštaju da mogu Hercegovinu ponovno staviti u središte problema, kako kaže, odgovaraju vrlo jasno svojom političkom snagom, djelovanjem i zajedništvom hrvatskog naroda i svih njihovih institucija. - Pozivamo sve mudre s druge ili treće strane, koji dijele ovaj prostor s nama, da težimo onome što smo transparentno postavili prije godinu dana kao osnovni cilj – mir i stabilnost, europski put i ustavnu jednakost tri naroda. To je način kako ćemo se trajno izboriti. Uvjeren sam da svi ljudi u BiH, pa tako i u Mostaru, žele živjeti u miru i da ovaj grad normalno napreduje, da postane grad turizma, znanosti i mladosti. To je poruka svima koji danas šute i čekaju poteze HDZ-a. Kao predsjednik ove stranke, jasno poručujem da se Mostar neće pretvoriti u 'grad slučaj', što god ko želio. Mostar će se dalje razvijati i šaljemo punu podršku gradonačelniku Kordiću – on i njegova porodica nisu sami - poručio je Čović. Ako je incident povezan s izborima, Čović ističe da je prerano za takve procjene.