Zbog kriminala u Hotelu Tuzla dvije osobe osuđene na po godinu zatvora

Amalija Simić i Nedžad Izić proglašeni su krivim za kriminalne radnje počinjene u Hotelu Tuzla. Kantonalni sud u Tuzli im je izrekao kaznu zatvora u trajanju od po godinu dana. Riječ je o prvostepenoj presudi.

Prvostepena presuda donesena je u postupku protiv Amalije Simić, Nedžada Izića i Nedima Hadžigrahića.

- Optuženi su u periodu od 2007. do 2009. godine, s ciljem stjecanja protivpravne imovinske koristi, postali članovi udružene grupe radi činjenja krivičnih djela koja se odnose na neispunjenje ugovornih obaveza u postupku privatizacije, kao i lažno prikazivanje visine investicijskog ulaganja u Hotel Tuzla u iznosu većem od devet miliona maraka - saopćeno je iz suda.

- Amalija Simić i Nedžad Izić krivi su za pomaganje u počinjenju krivičnog djela prevara u privrednom poslovanju, te im je izrečena kazna zatvora u trajanju od po jedne godine. Nedim Hadžigrahić je oslobođen optužbe za prevaru u privrednom poslovanju, dok su svi troje oslobođeni optužbi da su se udružili radi činjenja navedenog krivičnog djela, jer za to ne postoje dokazi - naveli su iz suda.

Presuda još nije pravosnažna, jer stranke imaju pravo žalbe.