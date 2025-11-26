Škole koriste mapu iz 2010. godine: Djeca uče da Hrvatska nije članica EU

Kakav apsurd u 2025. godini. Dok djeca svakodnevno na internetu uče o svijetu koji se mijenja nevjerovatnom brzinom, udžbenici iz geografije u Kantonu Sarajevo izgledaju kao da su zaglavljeni u vremenskoj kapsuli. Preporuka škola je ove godine bila – kupiti baš ovaj udžbenik iz 2010. godine. A na njegovim stranicama stoji nešto što je već 12 godina netačno: da Hrvatska nije članica Evropske unije.

Udžbenik „Geografija za 7. razred devetogodišnje osnovne škole“ posljednji put je odobren za upotrebu 2010. godine. U knjizi nema naznačene godine štampe, ali roditelji poručuju da su ove iste verzije u opticaju već godinama. I niko – ni nastavnici, ni vijeća roditelja, ni ministarstvo – nije zatražio ispravku ili povlačenje sporne lekcije.

Na karti Evrope u poglavlju o Evropskoj uniji, Hrvatska jasno stoji obojena kao „ostala zemlja“, bez ikakve naznake da je punopravna članica EU. Djeca u učionicama danas imaju 12 ili 13 godina – rođena su nakon ulaska Hrvatske u EU. A ipak uče iz materijala koji prikazuje “Evropu iz doba dok su na Nokia telefonima igrali zmiju”.

Roditelji su opravdano ogorčeni. „Djeca nam se smiju svaki dan“, kaže jedan od njih.

Ovakve greške nisu bezazlene. Geografija je predmet koji djeci gradi osnovnu sliku svijeta, razumijevanje država, granica, institucija i globalnih procesa. Ostaje pitanje zašto se godinama tolerira korištenje udžbenika koji je zastario još prije deset godina? Zašto niko nije pokrenuo ispravku? Kako je moguće da u 2025. godini Kantonom Sarajevo kruži udžbenik u kojem Hrvatska – naš prvi komšija – i dalje nije u Evropskoj uniji?