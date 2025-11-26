Košarac o Helezovoj zabrani: "On je ogrezao u mržnji prema svemu što nosi prefiks srpski"

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac komentarisao je današnju odluku ministra odbrane Zukana Heleza, koji je odbio dati saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, gdje je trebao doputovati mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Košarac je istakao da je Mađarska prijateljska zemlja koja poštuje Dejtonski sporazum i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, te da populistički potezi ministra Heleza neće spriječiti dolazak Szijjarta u Banjaluku.

- Helez ponovo pokušava da gradi političke poene jeftinim populizmom, od kojeg niko nema nikakve koristi. Ne može spriječiti dolazak našeg dragog prijatelja - poručio je Košarac.

On je dodao da ovo nije prvi put da se Helez, kako je rekao, bavi nepromišljenim i besmislenim odlukama i da vjerovatno neće biti ni posljednji.