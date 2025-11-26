Ruska ambasada odgovorila Konakoviću: "Došao si u ministarstvo na ruskoj podmornici"

Nakon današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković obratio se novinarima.

Konaković je ponovio stav da glavni pregovarač sa Evropskom unijom ne može biti član SNSD-a.

- Ne može neko ko je antievropski orijentisan biti pregovarač. Ovo je previše važan trenutak za BiH - naglasio je ministar.

Također je izjavio da SNSD neće promijeniti politiku ni ako bi Milorad Dodik napustio stranku.

- SNSD je ruska podmornica, a bez Dodika bi bili još gori - rekao je Konaković.

Njegova izjava izazvala je reakciju Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, koja je objavila odgovor na svojoj zvaničnoj Facebook stranici.

Podsjetili su Konakovića da je na poziciju ministra vanjskih poslova BiH došao uz saglasnost lidera SNSD-a Milorada Dodika.

- Sa zadovoljstvom pratimo metaforične riječi gospodina Elmedina Konakovića! Njegova omiljena, moglo bi se reći i opsesivno-kompulzivna, ideja je da je SNSD ruska podmornica - naveli su iz Ambasade.

Bilo bi nam mnogo zanimljivo poslušati objašnjenje gospodina Konakovića kako je ova podmornica stigla u BiH. Vjerovatno, preko Neuma. Ili nije, možda, preko Dunava, Save i Vrbasa. Ali u ovom slučaju to nije podmornica, već podrečnica.

A zašto se gospodin Konaković ne želi zapitati – kako je on došao do mjesta gdje je sada? Imamo mi jednu ideju. Došao je u MVP baš na... ruskoj podmornici! Jer bez saglasnosti SNSD-og 'kapetana' Milorada Dodika Elmedin Konaković ne bi postao 'čamdžija' MVP-a.

I zato dobrodošli u posadu ruske podmornice, gospodine Konakoviću!

Ako budemo ozbiljni, pozivamo Elmedina Konakovića prekinuti banalnu rusofobičnu retoriku, trezveno sagledati situaciju, konstruktivno koristiti postojeće mogućnosti za izgradnju obostrano korisnih odnosa između Rusije i Bosne i Herzegovine, umjesto njihovog torpediranja, što ne služi interesima naših prijateljskih naroda", poručili su iz Ruske ambasade.