Dodik nakon zabrane slijetanja mađarskog aviona: "Tu BiH treba da odnese oluja, sve živo da ne postoji"

Dodik je najavio nove blokade državnih institucija, tvrdeći da je odluka donesena iz političkih razloga te da je usmjerena protiv, kako kaže, "prijatelja Republike Srpske".

- Ta BiH nama ne treba. Ona zabranjuje našim prijateljima da mogu da slete na aerodrom u Banja Luku. To nije njihov aerodrom. Nepravda je dovela do toga da oni imaju neki značaj. To je aerodrom Republike Srpske. Ogorčen sam na taj pasijaluk. Zašto? Zato što je prijatelj s nama? Je l' Sijarto na potjernici? Ne može nijedan ministar da djeluje unilateralno. Onda se čude što ljudi imaju drugačije stavove prema njima - rekao je Dodik.

U nastavku je dodao da će tražiti od svojih političkih kadrova da "prestanu donositi odluke" na državnom nivou:

- Vi da zabranjujete nekom da ne može da sleti u Banja Luku? A u Sarajevo kao može? Zašto ne može u Banja Luku? Tražit ću od svih naših ljudi da više ne odlučuju. Ovo ne može drugačije. Poniženje je, mi smo čovjeka pozvali u goste. Mi smo mu dali formalna postavljenja. Očekivali smo da to sutra bude fin dan, a ne nešto što obilježava neki glupi Helez. Smiju se, misle da su napakostili Dodiku i Sijartu. Hoćete li milion pakosti da napravite i da ste zadovoljni. Tu BiH treba da odnese oluja, sve živo da ne postoji. Dobro je muslimanima Alija rekao, ako ne možete da napravite demokratsku zemlju i ne zaslužujete da je imate - kazao je Dodik.

Podsjetimo, ministar odbrane Zukan Helez saopćio je da nije dao saglasnost za slijetanje vojnog aviona kojim je trebao putovati šef diplomatije Mađarske Peter Sijatro (Peter Szijjarto), navodeći da mađarska strana nije dostavila obrazloženje zašto bi ministar vanjskih poslova dolazio baš vojnim letjelom.