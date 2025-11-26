Reis Kavazović: Živimo vrijeme naglašenog populizma i dekonstrukcije moralnih vrijednosti

U Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Tuzli danas je upriličena svečanost dodjele murasela imamima i muderrisima s područja Muftijstva tuzlanskog.

Muraselu, pisano ovlaštenje kojim se nosioci vjerskog autoriteta ovlašćuju da tumače učenja islama u skladu s maturidijskim akaidom, hanefijskim mezhebom i ustavnim vrijednostima Islamske zajednice u BiH, uručio je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.

- Imami su čuvari narodne tradicije i kulturnih vrijednosti. Oni najbolje poznaju oba ova elementa identiteta svog naroda. Oni podučavaju znanju i mudrosti nove generacije i utječu na oblikovanje etičkog okvira u zajednici. Nije to samo poučavanje vjerskim obredima, već i moralnim načelima i svakodnevnim životnim odlukama. Imami su tu da ohrabruju članove zajednice da slijede istinu, da kritički razmišljaju o svemu oko sebe i da izgrađuju vlastito razumijevanje svijeta u kojem žive - poručio je reisu-l-ulema prisutnim imamima i muderrisima.

Poziv na zajedništvo

Kako je napomenuo, imamski poziv na zajedništvo je od posebnog značaja u svijetu koji se brzo mijenja i raslojava te koji se suočava s vjerskim, moralnim, političkim, ekonomskim, kulturnim i identitetskim izazovima.

- Živimo vrijeme naglašenog populizma, rastakanja i dekonstrukcije moralnih vrijednosti na kojima je izgrađen naš svijet. Vidimo to svakodnevno i u našim malim sredinama. Korupcija i kriminal, prostitucija i droga, trgovina uticajem i dupli aršini u pravosuđu, razaraju institucije društva i države. Moramo tražiti i insistirati na provođenju mjera kako bi se odvojio zdravi od bolesnog dijela našeg društva - kazao je reisu-l-ulema.

Podsjetio je da je jedna od obaveza uleme i ukazivanje na to kuda vode podjele i partikularni interesi, bilo da se radi o slijeđenja vjerske prakse i tradicije ili o političkim stranim uticajima ili promjenama kulturne paradigme i identiteta naroda.

- Prihvatiti muraselu je velika čast i odgovornost za svakoga od nas. Vaša posvećenost i znanje o vjeri, zajedno s vašim moralom i sposobnostima da potaknete druge na dobro, čini vas predvodnicima ljudi u vašim džematima - naglasio je reisul-ulema.

Misija imama

Muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović je poručio da se imamska misija u ovom svečanom trenutku sagledava u simbolici odsjaja ahmedije i uspravnosti džubeta, kao i u koherentnosti i pregalaštvu u svakodnevnom djelovanju.

- Vječnu Istinu Allahove vjere pronosili su svi poslanici i vjerovjesnici. Poslije njih su taj emanet naslijedile plejade učenih tokom cijele duhovne i intelektualne povijesti muslimana. I bosanski alimi, imami i muderisi, posvećeno su se brinuli o misiji podučavanja i vođenja svog naroda, u skladu s jasnim hanefijskim i maturidijskim obredoslovnim i doktrinarnim učenjima - istakao je muftija Fazlović.

Podsjetio je i na činjenicu da misija imama u Islamskoj zajednici danas sadrži širok spektar obaveza.

- Neke od njih su, pored redovnih vjersko-prosvjetnih poslova, tijesno povezane s kulturnim i nacionalnim vrijednostima muslimana, ali i s konkretnim egzistencijalnim pitanjima džematlija. Riječ je zasigurno o ulozi u našem narodu i Zajednici koja je istovremeno i odgovorna i časna - napomenuo je muftija Fazlović.

Predan i kvalitetan rad

Uz osvrt na djelovanje imama, muftija je poručio da džemati svjedoče njihovom predanom i kvalitetnom radu.

- Svojim posebnostima i brojnim izazovima obilježena je uloga imama u džematima u koje su se, nakon surove agresije i genocida, naši vjernici vratili i obnovili svakodnevni život. Njihova odlučnost u teškoj misiji i privrženosti svom narodu zaslužuju veliku zahvalnost i uvažavanje - naglasio je muftija Fazlović.

Svečanosti je prisustvovao i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hafiz dr. Mensur ef. Malkić, koji je podsjetio da murasela prisutne imame i muderrise povezuje s lancem povjerenja uleme sve do Poslanika, a.s.

- Diplome medresa i fakulteta, magistrata i doktorata potvrđuju vašu stručnost, a murasela govori i o vašem moralnom dostojanstvu i odgovornosti. Zato čuvajte taj emanet sa skromnošću, mudrošću i blagošću. Budite blizu svojim džematlijama. Budite im podrška i svjetlo- poručio je dr. Malkić.

Kako je pojasnio rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Mensur ef. Husić, danas su dodijeljene murasele za 263 imama i 20 profesora vjerskih predmeta i odgajatelja u Behram-begovoj medresi.

Po okončanju svih predviđenih procedura, murasele će biti dodijeljene i ostalim imamima, dok će murasele za 165 vjeroučitelja biti dodijeljene 6. januara 2026. godine, piše Preporod.info.