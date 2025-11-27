U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Trojka, SNSD i HDZ ruše skenere!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trojka, SNSD i HDZ ruše skenere!

Na sve načine pokušavaju opstruirati uvođenje novih tehnologija na izborima 2026. godine, navode iz SDA. Unatoč urgencijama iz CIK-a, Vijeće ministara izbjegava da predloži izmjene Izbornog zakona bez kojih se cjelokupni proces može realizirati.

Žestoka borba za Aerodrom: Alan Bajić, Edi Hasanović, Senad Malić i Edhem Taći u utrci za direktora protiv Sanina Ramezića.

Tender za tunel Prenj u završnoj fazi, potvrđeno je za "Avaz" iz JP-a "Autoceste FBiH",

Za naš list govorio je predavač na Univerzitetu Džons Hopkins Siniša Vuković. Tvrdi da je Dodik preživio izbore, ali je u fazi pada.

Razgovarali smo i sa predsjednikom Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafićem. Ističe da je Dan državnosti BiH praznik za sve Bošnjake, gdje god se nalazili.

U akciji SIPA-e pretreseni objekti i vozila: Krijumčari na slobodi, migranti pod mjerama.

Počinju kvalifikacije za SP u košarci. Reprezentacija BiH s novim selektorom kvalifikacije otvara protiv viceprvaka Evrope.

Na stranama mozaika pročitajte priči o Ahmedu Malkoču, mladiću koji osvaja region.

Kako je uz pomoć proizvoda nove kategorije broj pušača sveden na minimum: Švedski model koji mijenja Evropu.

Šta se zaista desilo s KS od 2019. do 2025. čitajte na stranama sarajevskog kantona.

Pitanje koje visi nad mirovnim pregovorima: Šta će Putin Prihvatiti?

Donosimo i razgovor s izvršnim direktorom Vijeća stranih investitora u BiH Nedimom Makarevićem. Ističe kako je procedura osnivanja preduzeća duža i skuplja nego u regionu.

Bh. umjetnik Eldin Huseinbegović za "Avaz" je govorio o uspjehu i ciljevima.

Zrinjski u Mostaru dočekuje predstavnika Švedske: Prvak BiH protiv Hakena traži drugu pobjedu u Konferencijskoj ligi.

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