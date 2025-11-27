Urednica i novinarka Ivana Vidmar: Plašim se dubine

Ime i prezime: Ivana Vidmar.
Datum i mjesto rođenja: 19. avgust 1981., Mostar.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam kroz prozor.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radnica u zoološkom vrtu.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Upaljač (da zapalim vatru).
Najdraža pjesma: „Dođi u Vinkovce“.
Šta gledate na televiziji: Kvizove, SF serije i filmove.
Šta Vas nervira: Gužva.
Najdraži grad: Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Cipele koje si nisam mogla sama priuštiti, pa mi je porodica zajedno kupila.
Čega se plašite: Dubine.
S kim najradije pijete kafu: S dečkom Hrvojem.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Nemam uzor.
Najdraži pisac: Guy Gavriel Kay.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Aktivirala „hepek“.
Omiljeni muzičar ili bend: Darko Rundek.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Dućan tajni“.
Tim za koji navijate: Dinamo.
Omiljena narodna izreka: „Neće grom u koprive“.
Koje pitanje najviše mrzite: „Kako si?“ (Jer je to pitanje u većini slučajeva lažno)
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tirion Lanister (Tyrion Lannister), „Igre prijestolja“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Novi Zeland.