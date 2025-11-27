Urednica i novinarka Ivana Vidmar: Plašim se dubine

Ime i prezime: Ivana Vidmar.

Datum i mjesto rođenja: 19. avgust 1981., Mostar.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam kroz prozor.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radnica u zoološkom vrtu.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Upaljač (da zapalim vatru).

Najdraža pjesma: „Dođi u Vinkovce“.

Šta gledate na televiziji: Kvizove, SF serije i filmove.

Šta Vas nervira: Gužva.

Najdraži grad: Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Cipele koje si nisam mogla sama priuštiti, pa mi je porodica zajedno kupila.

Čega se plašite: Dubine.

S kim najradije pijete kafu: S dečkom Hrvojem.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Nemam uzor.

Najdraži pisac: Guy Gavriel Kay.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Aktivirala „hepek“.

Omiljeni muzičar ili bend: Darko Rundek.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Dućan tajni“.

Tim za koji navijate: Dinamo.

Omiljena narodna izreka: „Neće grom u koprive“.

Koje pitanje najviše mrzite: „Kako si?“ (Jer je to pitanje u većini slučajeva lažno)

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tirion Lanister (Tyrion Lannister), „Igre prijestolja“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Novi Zeland.