Odroni na brojnim putevima u BiH: Evo kuda ne biste trebali voziti

U većem djelu naše zemlje kolovoz je mokar, a saobraćajni uslovi su generalno dobri, uz povremene padavine i jake udare vjetra.

U višim predjelima pada slab do intenzivan snijeg, a na pojedinim dionicama ima do 2 cm snijega na kolovozu (Rostovo, Karaula, Livno, šire područje Sarajeva). Zabilježeni su odroni na dionicama: Šićki Brod-Srebrenik, Banovići-Živinice, pojedine dionice oko Komara, Bugojna i Koprivnice. Ekipe su na terenu i vrše čišćenje i posipanje, posebno na području: Karaule, Sarajeva, Livna i Makljena.

Na većem dijelu puteva u Hercegovini kolovoz je vlažan, uz jak vjetar, temperature su više u odnosu na ostatak zemlje.

Na prijevoju Karaula (Olovo-Kladanj) obavezna je upotreba lanaca za sva teretna vozila, dok se ostalim vozilima preporučuje korištenje zimske opreme zbog snijega i poledice.

Zbog većeg odrona za saobraćaj je zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica–Blidinje.

Radovi na putu

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).