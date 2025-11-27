Kalaba za "Avaz": Nemamo nikakvih primjedbi na regularnost izbora, sve su to priče

U glavnom centru za brojanje jučer je počelo prebrojavanje glasova putem pošte.

Sve to je obišao i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, koji se javio "Dnevnom avazu" i otkrio proceduru provođenja aktivnosti.

- Počinjemo s brojanjem nepotvrđenih glasova, a pristiže i pošta, nju primamo do petka - rekao je Kalaba za portal "Avaza".

Vezano za primjedbe na regularnost izbora, Kalaba je kazao da im one još nisu pristigle.

- To su trenutno samo priče, mi na dan izbora nismo imali nikakve primjedbe zvanične. Zadovoljni smo kompletnim izbornim procesom, počeli smo sa zakašnjenjem, jer smo imali problema sa javnim nabavkama i jer je nestao pečat u Ministarstvu finansija. Uspjeli smo sve stići što se tiče javnih nabavki - rekao je Kalaba za "Avaz".