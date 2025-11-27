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PREDSJEDNIK CIK-A

Kalaba za "Avaz": Nemamo nikakvih primjedbi na regularnost izbora, sve su to priče

Prvo se moraju prebrojati rezultati s ovog biračkog mjesta koje je odgođeno, do petka primamo poštu

Jovan Kalaba. Dejan Rakita / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

27.11.2025

U glavnom centru za brojanje jučer je počelo prebrojavanje glasova putem pošte.

Sve to je obišao i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, koji se javio "Dnevnom avazu" i otkrio proceduru provođenja aktivnosti.

- Počinjemo s brojanjem nepotvrđenih glasova, a pristiže i pošta, nju primamo do petka - rekao je Kalaba za portal "Avaza".

Vezano za primjedbe na regularnost izbora, Kalaba je kazao da im one još nisu pristigle.

- To su trenutno samo priče, mi na dan izbora nismo imali nikakve primjedbe zvanične. Zadovoljni smo kompletnim izbornim procesom, počeli smo sa zakašnjenjem, jer smo imali problema sa javnim nabavkama i jer je nestao pečat u Ministarstvu finansija. Uspjeli smo sve stići što se tiče javnih nabavki - rekao je Kalaba za "Avaz".

Dodaje da se uplašio u subotu kada je počeo snijeg da pada.

- Samo na jednom biračkom mjestu smo odgodili na Vlašiću, a to je malo biračko mjesto sa 60-ak birača, to ćemo u nedjelju završiti. Zasad je sve pod kontrolom, pratimo i dešavanja u Zetri, ljudi rade, posmatrači gledaju sve - istakao je Kalaba za "Avaz".

Utvrđeni rezultati izbora moraju biti u roku od mjesec dana objavljeni, a pitali smo predsjednika CIK-a kada se oni mogu otprilike očekivati:

- Prvo se moraju prebrojati rezultati s ovog biračkog mjesta koje je odgođeno, do petka primamo poštu, sljedeće sedmice ćemo prebrojati poštu i onda ćemo ići na utvrđivanje rezultata. Poslije toga ćemo vidjeti da li će biti žalbi i primjedbi, to moramo riješiti i onda ići prema utvrđivanju - zaključio je Kalaba.

# JOVAN KALABA
# CIK BIH
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