Profesor Enver Kazaz promovirao knjigu o Andriću i Selimoviću

Riječ je o knjizi koja donosi šest Kazazovih studija, od kojih četiri tematiziraju pripovjedački opus Ive Andrića, dok dvije u istraživački fokus smještaju književni rad Meše Selimovića.

- Knjiga "Ljudsko gubilište i etika priče" bavi se djelima Ive Andrića i Meše Selimovića. To je neka vrsta duga ovoj dvojici pisaca koji su našu književnost i ukupan južnoslavenski prostor uveli u svjetski književni kanon. U knjizi su oprobane neke nove mogućnosti čitanja ove dvojice pisaca. Ciljano sam izbjegao svaku vrstu ideološke i političke polemike da bih pisce vratio njihovom veličanstvenom djelu. Knjiga je nastajala skoro 20 godina, a intenzivno u periodu 2010. i 2014. godine. Tekstovi su izlagani na međunarodnim naučnim skupovima - rekao je Kazaz za "Avaz" uoči promocije knjige.

Dodao je da su tekstovi izlagani od Sorbone do ANU BiH, a cilj je da se Filozofskom fakultetu i profesorima koji su radili Andrića i Selimovića oduži.

- To su prije svega Zdenko Lešić, Radovan Vučković, Midhat Begić i Kasim Prohić. Sretan sam što smo Filozofski fakultet vratili na diskurs o ovoj dvojici pisaca - kazao je Kazaz.

Iako je profesor istakao da se nije htio baviti ideološkom pričamo, pitali smo ga za komentar toga da se u jednom trenutku 90-ih i početkom 20-ih Sarajevo maltene odreklo Andrića.

- Moram reći da je sjajni mladi naučnik Jovan Vukomira sabrao sve polemike oko Andrića i objavio ih u časopisu "Književna istorija". U ovoj knjizi sam te polemike nabrojao i da preko Vukomire upoznaju te polemike, a mene su zanimali sasvim drugi aspekti Andrićevog i Selimovićevog djela i bilo je važno da komuniciram u okviru istog književnog polja, identiteta i pokažem transvremenost njihovih djela - zaključio je Kazaz za "Avaz".

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