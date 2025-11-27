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DVODNEVNA SJEDNICA

Ustavni sud BiH o zahtjevu ocjene ustavnosti Odluke o izboru članova Vlade RS

Bit će razmatran i zahtjev Ivana Begića za ocjenu ustavnosti Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika RS

Ustavni sud BiH. Fena

FENA

27.11.2025

Dvodnevna Plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine počinje danas, s početkom u 9.30 sati.

Na dnevnom redu, između ostalog, je zahtjev Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zaključaka povodom Informacije u vezi s Odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku, koje je Narodna skupština RS usvojila na 24. posebnoj sjednici 22. augusta.

Bit će razmatran i zahtjev Ivana Begića za ocjenu ustavnosti Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Na dnevnom redu je i zahtjevi četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i drugih jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojima su tražili ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi s donošenjem: Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske; Odluke o izboru članova Vlade RS; Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru predsjednika Vlade RS i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade RS.

Na dvodnevnoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bit će razmtran i zahtjev Sindikata Službe za poslove sa strancima i Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu za ocjenu ustavnosti člana 7. st. 4. i 5. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, objavljeno je na službenoj stranici tog suda. 

# SJEDNICA
# USTAVNI SUD BIH
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