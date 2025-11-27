Obaveza ovjere knjižica u ZDK-u vraćena na tri mjeseca, zdravstvena markica za narednu godinu 25 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona donio je odluku po kojoj je obaveza ovjere zdravstvenih knjižica vraćena na period od tri, umjesto na dosadašnjih mjesec dana, objavili su danas na službenoj stranici te kantonalne javne ustanove.

Finansijska stabilnost

Ovim je van snage stavljena odluka Upravnog odbora ZZOZDK-a, koji je 2. jula ove godine donio Plan hitnih mjera s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti ZZOZDK i održavanja funkcionalnosti zdravstvenog sektora u tom kantonu, a jedna od mjera koja je, tada, bila uvedena je i smanjenja perioda važenja ovjere knjižica sa tri na jedan mjesec.

- Na osnovu pristiglih inicijativa i zahtjeva osiguranika, ZZOZDK-a donio je odluku o uvođenju važnih promjena u postupku ovjere zdravstvenih knjižica.

Ove mjere imaju za cilj pojednostaviti administrativne procedure, unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga i osigurati viši nivo zaštite prava osiguranih lica. Time se pravi značajan iskorak u odnosu na raniji period, u kojem je ovjera morala biti obavljana svakog mjeseca, bez mogućnosti produženog trajanja ili posebnih olakšica za osjetljive kategorije stanovništva - naveli su u obavijesti iz ZZOZDK-a.

U skladu s članom 87. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se obveznicima koji ne izvrše uplatu doprinosa obustavlja korištenje zdravstvene zaštite (osim u slučaju hitne medicinske pomoći) te uz obavezu poslodavaca da, u skladu s članom 11. Zakona o doprinosima Federacije BiH, uplaćuju doprinose u propisanim rokovima, Zavod uvodi mjeru produženja redovne ovjere zdravstvene knjižice sa jednog na tri mjeseca za sva osigurana lica.

- Ovim rješenjem, osiguranicima se omogućava sigurniji, jednostavniji i praktičniji pristup zdravstvenoj zaštiti, uz značajno smanjenje gužvi u poslovnicama Zavoda. Uvažavajući činjenicu da određene društvene grupe zahtijevaju kontinuiranu zdravstvenu brigu i dodatnu podršku sistema, Zavod uvodi i mogućnost ovjere zdravstvene knjižice na period od jedne godine za penzionere, onkološke pacijente i novorođenčad.

Ova mjera ima za cilj osigurati stabilniji i nesmetan pristup zdravstvenim uslugama za najosjetljivije kategorije stanovništva, bez potrebe za čestim administrativnim postupcima - istakli su iz ZZOZDK-a.

Zavod, najavljuju, istovremeno izražava spremnost i nastavlja aktivno provoditi aktivnosti usmjerene ka uvođenju elektronskih zdravstvenih knjižica u što skorijem roku.

- Uvođenjem elektronskog sistema trajno bi se otklonile gužve i administrativna opterećenja vezana za proces ovjeravanja zdravstvenih knjižica, čime bi se postigao savremeniji, brži i efikasniji sistem evidencije osiguranja.

Napominjemo da ostaju na snazi zakonski izuzeci propisani čl. 87. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, uključujući hitne medicinske slučajeve, djecu osiguranika, osiguranike čiji poslodavci imaju zaključen sporazum o izmirenju duga s Poreznom upravom Federacije BiH, kao i slučajeve povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Zavod ostaje u potpunosti posvećen pravilnoj primjeni zakona, ali i zaštiti svakog osiguranog lica- ističu iz ove ustanove.

Zdravstvena zaštita

ZZOZDK-a, dodaju, i ovim mjerama potvrđuje opredjeljenost da osigurano lice ostaje u središtu njegovog djelovanja – njegovo pravo, sigurnost i puna dostupnost zdravstvenim uslugama. U narednom periodu nastavićemo raditi na dodatnim unapređenjima koja će dodatno olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane kantona.

Promjene su uslijedile nakon nedavne smjene bivšeg direktora Omera Škalje te imenovanja v.d. direktora Ahmeda Kasapa, a upravo je, u obrazloženju za smjenu Škalje, premijer Vlade ZDK, između ostaloga, isticao sporost u procesu uvođenju elektronskih knjižica u tom kantonu te, bez prethodnog obavještavanja Vlade i Ministarstva zdravstva ZDK-a, smanjenje perioda važenja ovjere knjižice sa tri na samo mjesec dana, a što je izazvalo velike gužve na šalterima za ovjeru knjižica u filijalama ZZOZDK.

UOZZOZDK, na svojoj sjednici održanoj 11. novembra, utvrdio je iznos premije zdravstvenog osiguranja na području tog kantona za 2026. godinu (zdravstvena markica-op.a.), koja će iznositi 25 KM za osigurana lica te čijom se kupnjom zdravstveni osiguranici oslobađaju plaćanja participacije za većinu zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području tog kantona.

- Premiju zdravstvenog osiguranja osigurana lica mogu uplatiti od 1. januara do 31. marta 2026. godine. Osigurana lica koja se prvi put prijavljuju na zdravstveno osiguranje mogu uplatiti premiju osiguranja iz člana 2. Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica i troškovima korištenja zdravstvene zaštite (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05,13/08 i 13/17), u roku od 30 dana od dana prijave na osiguranje- naveli sui z ZZOZDK.