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"AVAZ" SAZNAJE

Članovi Udruženja likovnih umjetnika u BiH ušli u Galeriju "Roman Petrović" koja je bila pod zapljenom sekretara Denisa Jeine

Skupština je zakazana u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH

Policija u Galeriji "Roman Petrović". Avaz

Piše: Amila Ovčina

27.11.2025

Prava drama jutros se odvija u Galeriji „Roman Petrović“ u Sarajevu zbog čega je intervenisala i policija, a kako saznaje portal „Avaza“ članovi Udruženja likovnih umjetnika u BiH ušli su u Galeriju "Roman Petrović" koja je bila pod zapljenom.

- Zbog uspostave nadzora legitimnih organa nad prostorijama i imovinom Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUuBiH), a radi uvida u faktičko stanje, popisa imovine i inventure, dana 27. 11. 2025. godine u 8:30 sati Upravni odbor Udruženja, zajedno sa važećom predsjednicom Suzanne Arbanas, ušao je u sjedište Udruženja. Ulazak je izvršen u prisustvu ovlaštenih tijela - Nadzornog odbora, Suda časti, Komisije Počitelj, kao i brojnih članova Udruženja. Ovaj postupak je poduzet zbog postojanja osnova sumnje na finansijske manipulacije, falsifikovanje dokumentacije, prikrivanje informacija, zloupotrebu položaja te nezakonito raspolaganje sredstvima od strane bivšeg sekretara Denisa Jeine. Prilikom ulaska u sjedište Udruženja, Upravni odbor i predsjednica nisu zatekli pečat Udruženja, koji se, u skladu sa Statutom, mora čuvati na sigurnom mjestu u prostorijama Udruženja. Napominjemo da Upravni odbor i predsjednica, tokom cijelog trajanja svog mandata, nikada nisu dobili pristup komunikacijskim kanalima, evidenciji članova sa kontaktima, pristup elektronskom bankarstvu, finansijskoj, pravnoj i narativnoj dokumentaciji, pečatu Udruženja, niti ključevima svih prostorija u Sarajevu i Počitelju. Zbog svih izvršenih neovlaštenih radnji, članovi Udruženja su na Vanrednoj skupštini održanoj 15. 11. 2025. godine jednoglasno usvojili odluku o podnošenju krivične prijave protiv Denisa Jeine. Također, Skupština je jednoglasno razriješila dužnosti sekretara Denisa Jeine te predsjednika Skupštine Aliju Baltu. Također, pozivamo sve članove da ne prihvataju neovlaštene pozive bivšeg sekretara i razriješenog predsjednika Skupštine. Najavljeno sazivanje tzv. „Skupštine“ 29.11.2025. godine proglašava se nelegitimnim i pravno nevažećim, budući da nije zakazano od strane ovlaštenih tijela. Izložba povodom Dana Državnosti 25.11.2025. nelegalnom samovoljnom odlukom bivšeg sekretara Denisa Jeine zakazana za 29.11. također je prolongirana budući da je datum praznika prošao, a o datumu otvorenja javnost će biti blagovremeno obaviještena - navedeno je za "Avaz".

Faksimil krivične prijave. Avaz

Kako je za „Avaz“ izjavila istaknuta samostalna umjetnica Kantona Sarajevo Džejlana Karaman-Pašić, radi se o tome da je predsjednica Udruženja s upravnim i nadzornim odborom konačno ušla u prostorije galerije koja je bila pod zapljenom sekretara Denisa Jeine protiv kojeg je podnesena krivična prijava prije nekoliko dana. Prema saznanjima „Avaza“ sekretar je razriješen dužnosti prije 10-15 dana.

- Mi imamo sve važeće dokumente sa nama, nadzorni odbor, upravni odbor, komisija „Počitelj“. Mi smo ušli u prostorije tražeći pečat, međutim pečat nismo zatekli. Po našem statutu pečat treba biti u sjedištu Udruženja to je Galerija „Roman Petrović“ – kazala nam je Karaman-Pašić.

Izvod iz registra. Avaz

Prema našim saznanjima, krivična prijava protiv sekretara je podnesena zbog falsifikovanja dokumenata, zbog zadržavanja tokena, za elektronsko bankarstvo, zbog finansijskih manipulacija, zbog sakrivanja i zadržavanja komunikacionih kanala, šifri, listi članova, zbog nesarađivanja s upravnim i nadzornim odborom.

- Kolege su upućene na lice mjesta radi provjere, nemamo još povratnu informaciju – rečeno je kratko za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Udruženje likovnih umjetnika u BiH saopćilo je prije tri dana da je održalo 15. novembra vanrednu Skupštinu u Vili Braun, uz prisustvo pedeset članova i nadležnih organa Udruženja.

# GALERIJA ROMAN PETROVIĆ
# DŽEJLANA KARAMAN-PAŠIĆ
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