Karamehmedović: Sramotno je na šta su natjerani uposlenici BHRT-a

- Sramotno je na šta su natjerani uposlenici Radio-televizije Bosne i Hercegovine javnog servisa države koja nije u stanju da riješi pitanje egzistiranja, u ovom momentu 778 radnika. Zamislite kad u ovakvom danu uposlenici BHRT-a svoja prava moraju tražiti na ulici. Godinama izvještavamo o raznim problemima rađana BiH, pratili smo sve moguće proteste i demonstracije, ali na kraju smo došli u situaciju da svoja prava tražimo pred Parlamentom BiH – istakao je Karamehmedović.