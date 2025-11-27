Uposlenici BHRT-a danas su izašli na proteste ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, tražeći svoja prava.
Tim povodom izjavu za “Avaz” je dao generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
PROTEST U SARAJEVU
Zamislite kad u ovakvom danu uposlenici BHRT-a svoja prava moraju tražiti na ulici, rekao je Karamehmedović
Karamehmedović: Sramotno je na šta su natjerani uposlenici BHRT-a. Avaz
Uposlenici BHRT-a danas su izašli na proteste ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, tražeći svoja prava.
Tim povodom izjavu za “Avaz” je dao generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
- Sramotno je na šta su natjerani uposlenici Radio-televizije Bosne i Hercegovine javnog servisa države koja nije u stanju da riješi pitanje egzistiranja, u ovom momentu 778 radnika. Zamislite kad u ovakvom danu uposlenici BHRT-a svoja prava moraju tražiti na ulici. Godinama izvještavamo o raznim problemima rađana BiH, pratili smo sve moguće proteste i demonstracije, ali na kraju smo došli u situaciju da svoja prava tražimo pred Parlamentom BiH – istakao je Karamehmedović.
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