Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROTEST U SARAJEVU

Karamehmedović: Sramotno je na šta su natjerani uposlenici BHRT-a

Zamislite kad u ovakvom danu uposlenici BHRT-a svoja prava moraju tražiti na ulici, rekao je Karamehmedović

Karamehmedović: Sramotno je na šta su natjerani uposlenici BHRT-a. Avaz

A. O.

27.11.2025

Uposlenici BHRT-a danas su izašli na proteste ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, tražeći svoja prava.

Tim povodom izjavu za “Avaz” je dao generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.

- Sramotno je na šta su natjerani uposlenici Radio-televizije Bosne i Hercegovine javnog servisa države koja nije u stanju da riješi pitanje egzistiranja, u ovom momentu 778 radnika. Zamislite kad u ovakvom danu uposlenici BHRT-a svoja prava moraju tražiti na ulici. Godinama izvještavamo o raznim problemima rađana BiH, pratili smo sve moguće proteste i demonstracije, ali na kraju smo došli u situaciju da svoja prava tražimo pred Parlamentom BiH – istakao je Karamehmedović.

# BHRT
# BELMIN KARAMEHMEDOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (34)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.