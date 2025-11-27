Čengić-Miralem: Ovo nije bitka za naša radna mjesta, već za našu državu

Na protestima ispred Parlamentarne skupštine BiH prisustvuje i Maja Čengić-Miralem koja je uposlenica BHRT-a, a kako je za medije izjavila, nada se kako je javnosti već itekako dobro jasno o čemu se radi.

- Ovo nije bitka za naša radna mjesta. Ovo nije bitka samo za RTV BiH, ovo je bitka za našu državu, za našu domovinu. Kao što smo u nekim izjavama sada čuli, neki dan smo proslavili Dan državnosti, RTV BiH i svi mi koji tamo radimo i svakodnevno proizvodimo program i obavljamo svoj posao, na najbolji mogući način se trudimo da ne opstane samo naša firma, nego država BiH – rekla je Čengić-Miralem.