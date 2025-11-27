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Čengić-Miralem: Ovo nije bitka za naša radna mjesta, već za našu državu

Istovremeno, u budžetu za ovu godinu nije zadržan prvobitno predviđen iznos od 22 miliona KM za obaveze koje ne mogu čekati

Čengić-Miralem: Ovo nije bitka za naša radna mjesta. Avaz

DŽ. M.

27.11.2025

Na protestima ispred Parlamentarne skupštine BiH prisustvuje i Maja Čengić-Miralem koja je uposlenica BHRT-a, a kako je za medije izjavila, nada se kako je javnosti već itekako dobro jasno o čemu se radi.

- Ovo nije bitka za naša radna mjesta. Ovo nije bitka samo za RTV BiH, ovo je bitka za našu državu, za našu domovinu. Kao što smo u nekim izjavama sada čuli, neki dan smo proslavili Dan državnosti, RTV BiH i svi mi koji tamo radimo i svakodnevno proizvodimo program i obavljamo svoj posao, na najbolji mogući način se trudimo da ne opstane samo naša firma, nego država BiH – rekla je Čengić-Miralem.

Podsjetimo, nakon što je RTRS nezakonito prisvojila sredstva od RTV takse, dug entitetske RTV prema BHRT-u narastao je na više od 100 miliona KM. Istovremeno, u budžetu za ovu godinu nije zadržan prvobitno predviđen iznos od 22 miliona KM za obaveze koje ne mogu čekati.

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# BHRT
# MAJA ČENGIĆ MIRALEM
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