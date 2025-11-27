Održana posebna sjednica oba doma PSBiH: Opozicija "rešetala" pitanjima, na većinu nije imao ko da odgovori

Održana je sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj su prisustvovali i članovi Vijeća ministara BiH. Iako je ovo trebala biti normalna praksa, u stvarnosti je to rijetkost, a razlog zašto je danas trebala prisustvovati većina članova Vijeća ministara BiH je to što je riječ o posebnoj sjednici i gdje su oni trebali odgovarati na pitanja zastupnika i delegata. Ipak, većina ministara se i danas odlučila za nepoštivanje zakonodavca, pa su ovoj sjednici prisustvovali samo predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) te ministri Davor Bunoza (HDZ BiH), Dubravka Bošnjak (HDZ BiH) i Edin Forto (NS).

13:11 Delegat Zdenko Ćosić je pitao o počasnim iskaznicama OSA-e, koje je dijelio Osman Mehmedagić Osmica. Više možete pročitati ovdje. 12:50 Delegat Džemal Smajić je žestoko kritizirao ministra Konakovića zbog diskriminacije Bošnjaka. Detaljnije čitajte ovdje. 12:29 Ermina Salkičević-Dizdarević je postavila pitanje vezano za to što nije imenovan nacionalni IPA koordinator za BiH, a Krišto je govorila o problemima o tome kako nema konsenzusa oko toga. 12:22 Zastupnik Šemsudin Mehmedović je naveo neke primjere državnih službenika, poput Roberta Vidovića, za koje kaže da se ponašaju kao visoki funkcioneri HDZ-a, zbog čega trebaju biti razriješeni. 12:20 Zastupnik Branislav Borenović (PDP) pitao je kada će biti napravljeni zajednički granični prijelazi, što bi uveliko olakšalo život ljudima u pograničnim područjima. 12:14 Jasmin Emrić (NES) je kazao da je sramotno da se diskriminira Unska pruga.

11:56 Na sjednicu su došli samo HDZ-ovi ministri Dubravka Bošnjak, Davor Bunoza i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH te ministar Edin Forto. 11:50 Delegat Zlatko Miletić je kazao da je tražio rekonstrukciju Vijeća ministara jer nije urađeno ništa na evropskom putu. Dodao je da su kasnije usvojili Plan reformi, koji parlamentarci nisu ni vidjeli. 11:47 Džaferović nije bio zadovoljan odgovorom, kazao je da postoji debalans po pitanju Bošnjaka u institucijama BiH. 11:46 Krišto je kazala da se poštuje Ustav BiH, da se vodi računa i o profesionalnoj sposobnosti, kao i o nacionalnoj strukturi.