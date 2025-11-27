Muzej Sarajeva uz BHRT: Bez javnog servisa nema države

Muzej Sarajeva pružio je nedvosmislenu podršku Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, poručivši da se gašenjem BHRT-a dovodi u pitanje postojanje države i pravo građana na informaciju.

U saopćenju Muzeja Sarajeva istaknuto je da se BHRT suočava s prijetnjom obustave rada zbog neriješenog finansiranja i dugogodišnje političke neodgovornosti te da javni servis nije doveden u ovu poziciju vlastitom krivicom, već izbjegavanjem odgovornosti onih koji bi trebali štititi zakon i institucije.

Iz Muzeja ističu da njihovi zaposlenici "jasno i glasno stoje uz BHRT", kao i uz novinare, tehničko i produkcijsko osoblje te administraciju, koji, kako je naglašavaju, rade u teškim uslovima i uprkos pritiscima nastavljaju obavljati svoj posao.

Također, ističu da se u ovom slučaju ne radi samo o jednoj medijskoj kući, već o pravu građana na javnu informaciju, slobodi govora, zajedničkom kulturnom pamćenju i budućnosti BiH.

Poručuju da dijele vrijednosti javnog servisa, istinu, javni interes i očuvanje naslijeđa te da odbijaju šutjeti pred, kako navode, "udarom na demokratiju i identitet države".

Direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč kazala je da je gašenje BHRT-a direktan udar na demokratiju i identitet zemlje, ističući da je javni servis temelj države.

- Gašenje BHRT-a nije tehničko pitanje, već direktan udar na demokratiju i identitet ove zemlje. Muzej Sarajeva stoji uz svaki glas, svaku ruku i svaki napor unutar BHRT-a. Javni servis je temelj države. Bez javnog servisa nema države. I mi, čija je struka prepoznati povijesne istine i njihove refleksije u današnjoj realnosti i u sutrašnjici, ne pristajemo na još jedan perfidan atak na državu - kazala je Kučuk-Sorguč.