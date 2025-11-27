Šemić-Prguda: Strašno je u kakvoj situaciji se nalazimo, a još strašnije da nas decenijama ignorišu

Merima Šemić-Prguda, voditeljica BHRT-a, također je prisustvovala na današnjim protestima ispred Parlamentarne skupštine BiH.
Tom prilikom, ona je izjavila da je strašna situacija u kojoj se nalaze.
TV VODITELJICA BHRT-A
Strašno je da se javni radio-televizijski servis BiH našao u ovakvoj situaciji, rekla je
Merima Šemić-Prguda. Avaz
Merima Šemić-Prguda, voditeljica BHRT-a, također je prisustvovala na današnjim protestima ispred Parlamentarne skupštine BiH.
Tom prilikom, ona je izjavila da je strašna situacija u kojoj se nalaze.
- Strašno je da se javni radio-televizijski servis BiH našao u ovakvoj situaciji. Još je strašnije što smo se doveli do toga da nas decenijama ignorišu i da zapravo, mogu slobodno reći uzajamnom saradnjom vlasti i struktura u BiH Radio-televizija BiH je u ovakvoj situaciji – rekla je između ostalog Šemić-Prguda.
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