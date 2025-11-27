Hirurg, humanista i heroj: Danas je 20 godišnjica od smrti prim. dr. Abdulaha Nakaša

Na današnji dan, prije 20 godina, napustio nas je primarijus dr. Abdulah Nakaš, stručnjak i humanista po kojem danas Opća bolnica u Sarajevu nosi ime.

"Danas se navršava dvadeseta godišnjica od dana kada nas je napustio naš Prim. Dr. Abdulah Nakaš, 27. novembar 2005. - 27. novembar 2025. godine", piše Bakir Nakaš, brat velikana medicine u BiH.

Tokom svoje karijere, dr. Nakaš je obavljao brojne značajne funkcije, uključujući poziciju šefa hirurških disciplina, glavnog hirurga Armije Republike Bosne i Hercegovine, te osnivača i predsjednika Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu.

Također je bio i zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine, gdje je svojim angažmanom značajno doprinosio zakonodavnom procesu.

Njegov rad u medicinskoj struci, posebno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te angažman u periodu nakon rata, ostavili su neizbrisiv trag.

Također je bio i zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine, gdje je svojim angažmanom značajno doprinosio zakonodavnom procesu.

Njegov rad u medicinskoj struci, posebno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te angažman u periodu nakon rata, ostavili su neizbrisiv trag.