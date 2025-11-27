Poznato šta je uzrok trovanja mještana u Gračanici

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, danas je u Higijensko-epidemiološku službu (HES) JU Dom zdravlja stigao nalaz analize pitke vode u Mjesnoj zajednici Orahovica Donja, saznaje portal „Avaza“.

Epidemiolog Mubidin dr. Mujić, za „Avaz“ je izjavio da je analiza pokazala da je voda u ovom naselju higijensko i epidemiološki neispravna, odnosno da je zagađena Koliformnom bakterijom fekalnog porijekla.

Prevedeno na jednostavniji jezik, to znači da su fekalije u jednom od nekoliko lokalnih vodovoda, koje održava mjesna zajednica ili u onih drugih šest vodovoda koje održavaju mještani prodrle u toku prošlog petka i subote, a već u nedjelju, više od 40 mještana Orahovice Donje zbog stomačnih problema proljeva i povraćanja, zatražili su ljekarsku pomoć u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP) Doma zdravlja u Gračanici. Pomoć zbog istih simptoma zatražilo je novih 25 mještana u ponedjeljak.

Konačno je danas stigla analiza i sada se zna šta je uzrok oboljenja građana, među kojima je bilo i djece. Dr. Mujić ističe da voda u Orahovici i dalje nije za piće po naredbi sanitarnog inspektora. Ono što zabrinjava su pitanja do kada će trajati ovako teško stanje u Donjoj Orahovici. Stanje je kompleksno, jer neki vodovodi u ovom naselju su u nadležnosti MZ i njih održavaju zadužene osobe, drugih nekoliko vodovoda održavaju grupe mještana.