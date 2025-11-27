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"AVAZ" SAZNAJE

Poznato šta je uzrok trovanja mještana u Gračanici

O nalazima analize vode koja je urađena u ZJZ TK, MZ je obavijestila mještane putem društvenih mreža

Orahovica Donja. H. Čalić / Avaz

H. Čalić

27.11.2025

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, danas je u Higijensko-epidemiološku službu (HES) JU Dom zdravlja stigao nalaz analize pitke vode u Mjesnoj zajednici Orahovica Donja, saznaje portal „Avaza“.

Epidemiolog Mubidin dr. Mujić, za „Avaz“ je izjavio da je analiza pokazala da je voda u ovom naselju higijensko i epidemiološki neispravna, odnosno da je zagađena Koliformnom bakterijom fekalnog porijekla.

Prevedeno na jednostavniji jezik, to znači da su fekalije u jednom od nekoliko lokalnih vodovoda, koje održava mjesna zajednica ili u onih drugih šest vodovoda koje održavaju mještani prodrle u toku prošlog petka i subote, a već u nedjelju, više od 40 mještana Orahovice Donje zbog stomačnih problema proljeva i povraćanja, zatražili su ljekarsku pomoć u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP) Doma zdravlja u Gračanici. Pomoć zbog istih simptoma zatražilo je novih 25 mještana u ponedjeljak.

Konačno je danas stigla analiza i sada se zna šta je uzrok oboljenja građana, među kojima je bilo i djece. Dr. Mujić ističe da voda u Orahovici i dalje nije za piće po naredbi sanitarnog inspektora. Ono što zabrinjava su pitanja do kada će trajati ovako teško stanje u Donjoj Orahovici. Stanje je kompleksno, jer neki vodovodi u ovom naselju su u nadležnosti MZ i njih održavaju zadužene osobe, drugih nekoliko vodovoda održavaju grupe mještana.

Mještani, njih oko 4,5 hiljade se snalaze pa pitku vodu ili kupuju ili se snabdijevaju iz devet javnih česmi. Kako održavati ličnu higijenu u kućama, kako napojiti stoku, kako locirati mjesto ili njih više na vodovodnoj mreži ili bazenima za vodu gdje su se fekalije pomiješale sa pitkom vodom. To jeste tehničko pitanje, ali možda i najkompleksnije, kaže jedan od mještana Orahovice Donje.

O nalazima analize vode koja je urađena u ZJZ TK, MZ je obavijestila mještane putem društvenih mreža. Za sada je radi hlorisanja vode u svim bazenima potrebno instalirati električne hlrorinatore, gdje ima električna struja, kao i postavljanje mehaničkih hlorinatora. Za sutra (petak, 28.11.) u 19 sati zakazan je sastanak rukovodstva MZ sa mještanima.

# GRAČANICA
# VODA
# TROVANJE
# ORAHOVICA DONJA
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