Obilježeno 20 godina od smrti uvaženog Prim.dr. Abdulaha Nakaša

Na današnji dan prije 20 godina preminuo je prim.dr. Abdulah Nakaš, doktor koji je dao veliki doprinos medicini i po kome Opća bolnica u Sarajevu nosi ime.

U ime zaposlenika Opće bolnice direktor prof.dr.Ismet Gavrankapetanović sa saradnicima položio je cvijeće na spomen-česmu i odao počast podsjećajući na doprinos doktora Nakaša u spašavanju ranjenih i bolesnih sugrađana tokom proteklog rata u BiH.

- Doktor Abdulah Nakaš bit će zapamćen po požrtvovanosti i lojalnosti prema pacijentima i saradnicima, a cilj je nastaviti baštiniti tradiciju koju je ostavio iza sebe ovaj veliki humanista i čovjek - istakao je prof. Gavrankapetanović.

Abdulah Nakaš rođen je u Sarajevu 27. novembra 1944. godine, gdje je završio Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opće hirurgije. Dao je nemjerljiv doprinos kao hirurg, ali i kao dugogodišnji predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu FBiH.

Za rad u periodu rata u Sarajevu i RBiH, te poslijeratni angažman u oblasti medicinskih nauka nagrađen je Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva.