Sijarto: To da je Ukrajina spremnija za EU od zemalja Zapadnog Balkana je jedan loš vic

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) danas se obratio u Banjoj Luci nakon što mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjoj Luci.

- Ovo je za mene velika čast što sam danas dobio titulu počasnog doktora Univerziteta u Banjoj Luci. To što sam ja dobio mislim da je to priznanje ne samo meni nego svima onima koji su dali svoj doprinos za produbljivanje prijateljstva i saradnje – istakao je ministar.

Dodao je da je za Mađarsku stabilnost, sigurnost i mir na Zapadnom Balkanu od izuzetnog značaja.

- Destabilizacija na jugu bi mogla imati nesagledive posljedice. Činimo sve u interesu toga da se na Zapadnom Balkanu očuva stabilnost i mir. Zbog toga se zalažemo za evropske integracije Zapadnog Balkana – kaže Sijarto.

Potom je komentarisao situaciju s Ukrajinom i kako kaže, spremnost EU da ovu državu primi kao članicu.

- Što se tiče EU integracija to je jedan 'loš vic' da je Ukrajina spremna za integraciju, a zemlje Zapadnog Balkana nisu. Ukrajina donosi sa sobom samo opasnost, rat i ukrajinsku mafiju. To EU samo može dobiti od Ukrajine -zaključio je on.