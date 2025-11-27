Smajić: Zašto Konaković diskriminira Bošnjake prilikom izbora na rukovodeće pozicije, ne smije da dođe na sjednicu

Delegat u Domu naroda PSBiH Džemal Smajić (SBiH) na zajedničkoj sjednici oba doma PSBiH postavio je pitanje ministru Elmedinu Konakoviću, no nije dobio odgovor na njega iz razloga jer ministar nije smatrao bitnim da dođe na sjednicu.

- Zbog čega je ministar Konaković zajedno s drugim ministrima Bošnjacima (op.a. Helez i Hurtić), suprotno Ustavu BiH, glasao da se na pozicije 17 direktora i jednog generalnog sekretara imenuju svega tri Bošnjaka - pitao je Smajić.

Poručio je da je Vijeće ministara BiH imenovanja moralo vršiti u skladu s proporcionalnom strukturom.