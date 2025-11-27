Smajić: Zašto Konaković diskriminira Bošnjake prilikom izbora na rukovodeće pozicije, ne smije da dođe na sjednicu

Delegat u Domu naroda PSBiH Džemal Smajić (SBiH) na zajedničkoj sjednici oba doma PSBiH postavio je pitanje ministru Elmedinu Konakoviću, no nije dobio odgovor na njega iz razloga jer ministar nije smatrao bitnim da dođe na sjednicu.
- Zbog čega je ministar Konaković zajedno s drugim ministrima Bošnjacima (op.a. Helez i Hurtić), suprotno Ustavu BiH, glasao da se na pozicije 17 direktora i jednog generalnog sekretara imenuju svega tri Bošnjaka - pitao je Smajić.
Poručio je da je Vijeće ministara BiH imenovanja moralo vršiti u skladu s proporcionalnom strukturom.
- Djelimično je odgovorila predsjedavajuća, ona se poziva na zabranu diskriminacije, ali se prvo treba pozvati na Ustav BiH. Očito je da se radi o diskriminaciji Bošnjaka, pozivam da se spriječi ta diskriminacija. Regulatorni odbor Željeznica BiH Tihomir Narić - Srbin, UIO BiH - Zoran Tegeltija, Srbin, Institut za standardizaciju BiH Aleksandar Todorović - Srbin, Institut za mjeriteljstvo Milica Ristović-Krstović - Srpkinja, Agencija za lijekove i medicinska sredstva - Nataša Grubiša - Srpkinja, Fond za povratak BiH - Srđan Šakara - Srbin, Agencija za nadzor nad tržištem BiH - Pejo Đurašinović - Srbin, Centralna valorizacijska jedinica Ministarstva finansija - Njegoš Pavlović - Srbin. Šest je Hrvata, Institut za intelektualno vlasništvo Josip Merdžo, Generalni sekretarijat VMBiH Robert Vidović, Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH Zoran Željko, Agencija za državnu službu Anita Markić, Agencija za antidoping kontrolu Nikola Čiča, Agencija za rad i zapošljavanje Ivan Barulić. Tri su Bošnjaka, to je najkraći spisak - IDDEEA Almir Badnjević, DEI Elvira Habota i Agencija za policijsku podršku BiH Enver Hadžiahmetović - kazao je Smajić.
Naveo je da se o nekim stvarima nije glasalo u Vijeću ministara, a situacija je slična.
- Naravno da nema ministra, nije smio da dođe na sjednicu, nemamo ni odgovore. Bošnjacima je jedino ostalo da oplakuju izgubljeno dostojanstvo.