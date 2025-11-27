Ćosić pitao o počasnim iskaznicama OSA-e koje je dijelio Osmica, Krišto: Tri su dodijeljene mimo propisa

Delegat HDZ-a BiH Zdenko Ćosić na sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH postavio je pitanje Vijeću ministara BiH vezano za počasne iskaznice OSA-e. - U septembru 2023. godine smo mogli pročitati da je u Srbiji priveden građanin BiH kod kojeg je zatečena počasna iskaznica OSA-e (op.a. Salko Zildžić). U javnosti smo nakon toga mogli vidjeti sličnih slučajeva, a ono što ih povezuje je činjenica da su povezani s kriminalnim grupama i aktivnostima. Postoji li neki propisani temelj ko ih može dobiti, kakve su njegove dužnosti i da li su te osobe dužne da vrate iskaznicu nakon što se zateknu u tim aktivnostima ili je preduslov za dobijanje iskaznice da ste kriminalac. Ako je ovo drugo, da dadnemo neke prijedloge Agenciji - pitao je Ćosić.

Krišto je navela da se one dodjeljuju isključivo bivšim zaposlenicima i to pod uslovima koji su propisani internim aktima. - Počasne iskaznice i značke predstavljaju vid priznanja bivšim uposlenicima, koji su natprosječnim rezultatima doprinijeli ugledu Agencije, a posjedovanje ne prouzrokuje nikakva dodatna prava. Vezano za odgovornost, članom 13. propisano je da svaka zloupotreba predstavlja krivično djelo. Istim Pravilnikom propisane su evidencije s detaljnim podacima kojima su dodjeljene, one se čuvaju trajno. Prema evidenciji tri su dodijeljene osobama koje nisu ispunjavale uvjete u skladu s Pravilnikom, a dalje postupanje o tome je preuzelo Tužilaštvo - rekla je Krišto.