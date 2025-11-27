Siniša Vuković iz Vašingtona za "Avaz": Dodik preživio izbore, ali je u fazi pada

U upražnjenoj fotelji smijenjenog predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Milorada Dodika do oktobra sljedeće godine sjedit će Siniša Karan, tijesni pobjednik prijevremenih izbora u RS.

Čim se na visokoj funkciji neko promijeni, logičan slijed su i – promjene, ali u zemlji nelogičnosti, pitanje je koliko ih je realno očekivati? Karan, dogogodišnji zvaničnik u policijskim i objavještajnim strukturama RS, lojalan je svom stranačkom šefu Dodiku i sve premise navode na činjenicu da umjesto Dodika dolazi još jedan dodik.

No, nekim promjena možda bi moglo biti, jer u trenutnoj konstalaciji snaga u RS-u, u kojem Savez nacionalnih socijaldemokrata (SNSD) očito gubi podršku (Karan je dobio svega nešto više od polovine glasova), opozicija jača, a, kako je pokazala niska izlaznost, veliku većinu birača ne zanima ništa od onoga što bilo koja od te dvije strane obećavaju, čuda su ipak moguća.

Siniša Vuković, crnogorski ekspert sa adresom u Vašingtonu, profesor Upravljanja konfliktima i globalne politike na čuvenom američkom Univerzitetu Džons Hopkins i gostujući profesor niza fakulteta širom svijeta, mišljenja je da može biti kozmetičkih promjena na čelu i u politici RS-a, ali u razgovoru za Dnevni avaz tvrdi da se one konkretnije koje bi Bosni i Hercegovini otvorile evropska vrata i svim građanima omogućile manje stresa i bolji život daleko od političkih previranja, ne mogu očekivati.

Pirova pobjeda partijske mašinerije

Na pitanje da li je Dodik nakon pobjede svog kandidata, koji bi prema mišljenju mnogih trebao biti samo njegova produžena ruka, jači, ili pak slabiji, Vuković je odgovorio:

- Pitanje je li Dodik jači ili slabiji nakon tijesne pobjede njegovog kandidata i niske izlaznosti zahtijeva napuštanje jednostavnih kategorizacija u korist koncepta krhke stabilnosti klijentelizma.

- Dodikova pozicija je suštinski paradoksalna. Iako formalno možda mijenja funkciju, on ostvaruje dominaciju prvenstveno kroz nastavak pozicije predsjednika partije, iz koje zapravo crpi stvarnu moć u bosanskohercegovačkom političkom sistemu. Na taj način on nastavlja kontrolisati sve poluge moći, finansijske tokove i patronažne mreže, dok je istovremeno politički i legitimacijski značajno oslabljen“, kaže Vuković.

Tijesna pobjeda, dodaje, zapravo predstavlja „Pirovu pobjedu partijske mašinerije“.

- Ona ukazuje na to da ideološki žar nacionalizma jenjava kao primarni mobilizacijski faktor. Prevagu nije donijela iskrena, organska podrška lideru ili ideji, već egzistencijalni strah zaposlenih u javnom sektoru i efikasnost stranačke infrastrukture koja funkcioniše po principu ucjene. U tom smislu, Dodikova snaga ne proističe iz demokratskog mandata ili povjerenja građana, već iz nepostojanja vladavine prava i kapaciteta da institucije koristi kao lični servis.

On je taktički preživio ovaj izborni ciklus, ali strateški ulazi u fazu neminovnog opadanja. Njegova moć se više ne bazira na harizmi čuvara nacionalnog interesa, već na sirovoj kontroli resursa, poziciji koja je održiva isključivo dok postoji dotok novca. Stoga, pobjeda ovog kandidata ne predstavlja trijumf stvarne političke snage, već prije svega demonstraciju duboke zarobljenosti sistema u kojem se vladavina svodi na puko upravljanje zarobljenim entitetom, objašnjava naš sagovornik.

Niska izlaznost je tihi protest

Nakon perioda u kojem je Dodik, kako je govorio, vodio borbu za „opstanak RS-a“ i borio se protiv „muslimanskog Sarajeva“, ogroman broj ljudi, oko 864.000, ili 68 posto, nije podržao njegovog kandidata, ali nije niti opozicionog, već nije niti izašao na izbore.

- Činjenica da oko 68 posto populacije nije izašlo na izbore ključna je za razumijevanje duboke krize reprezentativnosti u post-dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ovu visoku apstinenciju ne treba tumačiti kao lijenost ili nezainteresovanost birača, već kao racionalan politički odgovor i tihi protest protiv duboko kompromitovanog sistema. Odbijanje podrške i vlasti i opoziciji sugeriše da građani ne vide suštinsku razliku u ponuđenim politikama. Opozicija u Republici Srpskoj često nastupa sa gotovo identičnih nacionalističkih pozicija kao i režim, nudeći se samo kao navodno "poštenija" verzija iste ideološke matrice, što za prosječnog glasača ne predstavlja stvarnu alternativu. Ta ogromna tiha većina"teži elementarnoj normalnosti, socio-ekonomskoj sigurnosti i kraju konstantne proizvodnje vještačkih kriza. Njihova apstinencija je simptom duboke društvene depresije. Ovakvo stanje produžava agoniju u kojoj društvo ostaje talac jedne političke garniture koja preživljava isključivo na proizvodnji kriza i straha, dok većina građana tone u apatiju i, umjesto na biralištima, izlaz sve češće traži van granica države, govori Vuković.

Izgleda malo izvjesno, ali da li je moguće da Karanova pobjeda nakon smjene i izolacije Dodika ojača neke nove struje u SNSD-u, koje bi bile nešto manje destruktivne prema BiH, ili će sve ostati onako kako jeste?

- Iako zapadne diplomate često priželjkuju pojavu takozvanih reformskih struja unutar vladajuće stranke, takav scenario je malo vjerovatan u trenutnoj konstelaciji odnosa. SNSD ne funkcioniše kao moderna ideološka partija sa frakcijama, već kao interesna korporacija izgrađena oko kulta ličnosti jednog čovjeka. Svaka nova struja koja bi pokazala ambiciju da bude konstruktivnija prema državi BiH bila bi percipirana kao egzistencijalna prijetnja samom lideru i brzo neutralisana. Pobjeda Karana zapravo cementira postojeću kontrolu, jer na poziciju dolazi lojalista bez sopstvene političke baze, a ne nezavisna figura sa integritetom. Da je postojala stvarna namjera za reformom stranke ili otvaranjem prema svijetu, kandidat bi bila osoba sa većim ličnim autoritetom. Ovako, status quo ostaje zagarantovan. Sve dok centar moći kontroliše finansije i bezbjednosni aparat, priča o umjerenijem krilu stranke ostaje politički mit. Promjena unutar te strukture moguća je tek nakon biološkog ili potpunog političkog odlaska trenutnog lidera.

Ključno da Zapad ne nasjedne

Na pitanje kako bi SAD i Evropska unija mogle reagirati na epilog izbora, Vuković je rekao da se one suočavaju sa rizikom da ponovo upadnu u zamku politike smirivanja/odobrovoljavanja (appeasement).

- Postoji realna opasnost da će diplomate u Sarajevu i Briselu pokušati da u novom predsjedniku vide novog sagovornika, ignorišući činjenicu da on ne donosi ključne odluke. Koncept "dva lica” (jednog formalnog predsjednika koji glumi kooperativnost i jednog stvarnog lidera koji radikalizuje situaciju) služi prvenstveno da se zamuti linija odgovornosti. Kada dođe do novih blokada, formalni predsjednik će se pravdati političkom realnošću, dok će stvarni lider tvrditi da samo navodno štiti interese naroda.

To omogućava kupovinu vremena i izbjegavanje sankcija. Ključno je da Zapad ne nasjedne na ovu igru personalizacije politike. Reakcija svijeta ne bi smjela zavisiti od toga ko formalno sjedi u Palati Republike, već od konkretnih institucionalnih poteza. Bez suštinske promjene paradigme međunarodnog djelovanja – sa puke kontrole štete na rješavanje stvarnih uzroka krize, a to su korupcija i etnonacionalizam – ova pobjeda označava samo nastavak stagnacije i propadanja, bez obzira na promjenu imena na vratima kabineta.

Jedan „konstruktivan“, drugi agresivan

Polazeći od pretpostavke da je novi predsjednik samo produžena ruka centra moći, realistično je očekivati kontinuitet dosadašnje politike, ali sa novom taktičkom dimenzijom koja bi se mogla nazvati igrom dvostrukog kolosijeka, mišljenja je.

- Dodik će vjerovatno koristiti novog predsjednika kao jednu vrstu "konstruktivnog lica" za proceduralne sastanke sa zapadnim diplomatama, dok će on zadržati stvarnu moć odlučivanja i nastaviti sa retorikom eskalacije kada mu to bude politički odgovaralo. Ne treba gajiti iluzije o istinskom deblokiranju evropskog puta. Trenutne političke elite u RS-u suštinski ne žele EU integracije jer one neminovno podrazumijevaju jačanje vladavine prava, transparentnost javnih nabavki i reformu pravosuđa, što direktno ugrožava njihov model vladavine zasnovan na korupciji i patronaži.

Blokada institucija nije incident ili hir, već modus operandi kojim se trguje za ustupke i slabi država. Moguće je da će doći do privremenog, taktičkog popuštanja blokada isključivo kako bi se oslobodila sredstva iz EU fondova, poput Plana rasta, ali bez suštinskih reformi. To je strategija kupovine vremena i finansijskog preživljavanja, a ne strateški zaokret ka Briselu, tvrdi Vuković.