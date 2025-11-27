Profesor Buljak: Stanje BHRT-a je direktan odraz odnosa političara

Profesor Edin Buljak na protestima je komentirao teško stanje u kojem se našla ova televizija.

- Evo, dakle - svjedočimo poraznoj realnosti u kojoj se danas nalazi BHRT. To je, nažalost, direktan odraz odnosa naših političara prema instituciji koja bi u svakoj modernoj državi trebala biti jedan od temeljnih stubova.

Kao neko ko se profesionalno bavi zaštitom kulturno-historijskog nasljeđa, posebno naglašavam da je značaj BHRT-a u promociji i očuvanju tog nasljeđa nemjerljiv. Arhiv Bosanskohercegovačke televizije predstavlja nevjerovatnu riznicu - pravi muzejski fond u pokretu. Samo pomisliti da bi takvo blago moglo biti prepušteno propadanju ili zauvijek izgubljeno, apsolutno je neprihvatljivo.

BHRT nije tek javni servis; to je čuvar naše kolektivne memorije. I ova kriza mora biti alarm koji će nas konačno natjerati na ozbiljnu reakciju - kazao je.