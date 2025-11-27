Predsjedavajući Općine Novi Grad podnio ostavku i prozvao Mijatovića: "Recite ako vam smetaju Bošnjaci"

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju koju je na zahtjev vijećnika SDP-a BiH u Općini Novi Grad Sarajevo podnio Vojin Mijatović, dopremijer Federacije BiH koja se odnosi na imenovanje rukovodstva Općinskog vijeća Novi Grad.

Ključni problem je bio što su općinski načelnik i predsjedavajući iz istog konstitutivnog naroda.

Mijatović je naveo da je time prekršen princip proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda i grupe Ostalih, propisan Ustavom Federacije BiH.

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo je u januaru izabran Jasmin Šošić za predsjedavajućeg. Jedan od kandidata za ovu funkciju je bio iz reda Ostalih dok se Šošić izjašnjava kao Bošnjak.

Ustavni sud FBiH je potvrdio da izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad nije u skladu s člancima VI.1.1), VI.3.(5), ІH.7.(1) i ІH.11a. Ustava FBiH.

Šošić je u današnjem govoru povodom ostavke na mjesto predsjedavajućeg općinskog vijeća rekao kako je to čin "legaliste i patriote koji poštuje i voli svoju domovinu i njene institucije".

- Država se čuva i brani poštivanjem njenih institucija pa tako i Mišljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, institucije koja je iznad svake politike i svakog pojedinca. Kad držiš do zakona i procedure, onda nemaš dilemu. Želim se zahvaliti svim vijećnicama i vijećnicima na saradnji tokom mog mandata. Bilo je i izazovnih i lijepih trenutaka, ali sam uvijek nastojao raditi pošteno, korektno i isključivo u interesu naših građana. A sada nekoliko riječi za kolege iz SDP-a, posebno za njihov ubačeni projekat iz Republike Srbije špijuna BIA-e, Vojina Mijatovića. Neću okolišati, dosta je bilo glume 'finih momaka', skrivanja iza fraza i političke dvoličnosti. Ako vam smetaju Bošnjaci kao narod recite to glasno. Ako vam smetaju djeca šehida, Zlatni ljiljani i djeca Zlatnih ljiljana recite i to jasno. Jer po svemu što radite, očigledno smetaju - rekao je on.

U daljem govoru, poručio da je "ti ljudi koji su dali krv i živote za Bosnu i Hercegovinu, dok su neki od vas tada, kao i danas, mislili i radili sve osim u interesu ove države".

- Zahvaljujući njima, danas imate slobodu izvoditi političke eksperimente i zakulisne kalkulacije koje gledamo proteklih mjeseci i dana. Imam i jedno vrlo jednostavno pitanje za kolege iz SDP-a u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo pitanje na koje nikada nismo dobili odgovor: Ako već drugima dijelite lekcije o legitimitetu, kolega Filipoviću, jeste li vi 'legitimni predstavnik hrvatskog naroda'? Priznaje li vas HNS kao svog eksponenta politika u ovom općinskom vijeću? Priznaje li vas Dragan Čović? Možda vam u ovom trenutku i da saglasnost jer ste kao politika pristali da rušite državu i budete njegovi podanici i sluge za rad vlasti. Spremni ste za poziciju izdati narod, vjeru i državu. Ne možete biti 'predstavnik svega i svačega' samo kada vam treba za političku trgovinu. I još nešto, ovo nije Gradsko vijeće. U Općinskom vijeću Novi Grad ne dolazi se na funkciju tako što ste prijedlog jedne političke opcije. Ovdje se zna red. Zna se ko čini većinu. Zna se ko nosi teret odgovornosti - naveo je on.

Smatra da nije dovoljno da stranka predloži te ističe da ne boluje od funkcija.

- Nisam od onih koji lijepe stolicu za sebe po svaku cijenu. Moja politika se ne svodi na kalkulacije, podmetanja niti na pokušaje da se preko tuđeg obraza gradi vlastita karijera. I za kraj, jedna činjenica koju uporno potcjenjujete: U Novom Gradu je 84 posto Bošnjaka ogromna većina. I tako ćemo se i ponašati. Ne zato što ikome prijetimo, nego zato što znamo ko čuva ovu općinu, ko radi za ove ljude i ko brani interese države Bosne i Hercegovine. A ja ostajem ovdje. Ostajem u Općinskom vijeću kao vijećnik Kluba SDA. Nastavljam raditi, boriti se i braniti interese naših građana, naše zajednice i naše države, onako kako sam to radio i do sada časno, odlučno i bez straha - zaključio je Šošić.

Haris Alihodžić će sada preuzeti funkciju predsjedavajućeg u ovoj općini jer se izjasnio kao Ostali.