Magazinović: Odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe korak naprijed

U povodu informacije da je Ministarstvo civilnih poslova BiH uputilo Vijeću ministara BiH Odluku o izmjeni liste opojnih droga kojom se legalizira kanabis u medicinske svrhe, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović je izrazio zadovoljstvo i pozvao javnost da prati ovaj proces.

Stanje potrebe

Naveo je da je to veliki korak naprijed ka konačnom cilju da kanabis kao lijek bude dostupan svima onima koji su u stanju potrebe.

- Pozdravljam angažman ministrice civilnih poslova BiH Dubravke Bošnjak koja je pokazala odgovornost i hrabrost da se temeljito bavi ovim problemom, pripremi odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe i doprinese da nas samo konačna odluka Vijeća ministara BiH dijeli od trenutka koji čekamo i za koji se borimo godinama - istaknuo je Magazinović.

Tema legalizacije kanabisa u medicinske svrhe traje dugi niz godina, te je evidentno, dodao je, da postoje ljudi u institucijama koji pokušavaju usporiti ovaj proces.

Njihove eventualne veze sa narko kartelima ili drugim subjektima čiji je interes zaustavljanje procesa legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, trebaju utvrditi istražni organi, upozorio je Magazinović.

Javna rasprava

- Činjenica je da je proces pripreme Odluke bio gotov prije godinu dana, ali se Agencija za lijekove na čelu sa direktoricom Natašom Grubišom proglasila nenadležnom na samom kraju procesa. To je učinila kada je Odluku trebala uputiti Vijeću ministara BiH. Interesantno je da su sve vrijeme „bili nadležni“ kada su pokrenuli i vodili proces, proveli javnu raspravu, te dobili sve potrebne saglasnosti. Činjenica je, također, da postoje uposlenici u institucijama koji opstruiraju procese vezane za legalizaciju kanabisa, ali i zabranu droga koje još uvijek nisu zabranjene u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da se supstance zabranjene Zakonom o zabrani zloupotrebe opojnih droga nalaze na tržištu, „legalno“ uvezene kao dodaci prehrani, kozmetički proizvodi i sl. Činjenica je da se policija i tužilaštvo trebaju ozbiljno posvetiti ovim pitanjima kako bi utvrdili eventualnu pozadinu blokada procesa, interese i povezana lica - naglasio je Magazinović.

U narednim danima, dodao je, Vijeće ministara BiH se treba izjasniti o Odluci o izmjeni liste opojnih droga.

Magazinović poziva i javnost i istražne organe da prate ovaj proces kako bi se spriječilo njegovo zaustavljanje od strane interesnih grupa čiji je cilj da se ulje kanabisa ne prodaje u apotekama, nego da to nastave raditi dileri.

- Država usvajanjem odluke mora pokazati da je jača od bilo kakvih interesnih ili kriminalnih grupa - zaključio je Magazinović, saopćeno je iz PSBiH.