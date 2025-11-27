Određen pritvor Igoru Arseniću: Osumnjičen da je prijetio Drašku Stanivukoviću

Osnovni sud u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor Igoru Arseniću, koji je osumnjičen da je uputio prijetnje gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću.
Prema navodima tužilaštva, Arseniću se stavlja na teret krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.
- Osumnjičeni je 24. novembra oko 20.15, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo u Banjoj Luci, prišao oštećenom Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banja Luke, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopćeno je ranije iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Sud je pritvor odredio zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak utjecajem na svjedoke, ali i zbog bojazni da bi mogao ponoviti djelo.
Gradonačelnik Stanivuković je na konferenciji za medije ispričao šta se, prema njegovim riječima, dogodilo na Banj brdu.
- On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran, što je najbitnije - rekao je jučer Stanivuković, dodajući da je šetao kada mu je Igor Arsenić prišao i uputio prijetnje.