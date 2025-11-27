Određen pritvor Igoru Arseniću: Osumnjičen da je prijetio Drašku Stanivukoviću

Osnovni sud u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor Igoru Arseniću, koji je osumnjičen da je uputio prijetnje gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću.

- Osumnjičeni je 24. novembra oko 20.15, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo u Banjoj Luci, prišao oštećenom Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banja Luke, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopćeno je ranije iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Sud je pritvor odredio zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak utjecajem na svjedoke, ali i zbog bojazni da bi mogao ponoviti djelo.

Gradonačelnik Stanivuković je na konferenciji za medije ispričao šta se, prema njegovim riječima, dogodilo na Banj brdu.

- On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran, što je najbitnije - rekao je jučer Stanivuković, dodajući da je šetao kada mu je Igor Arsenić prišao i uputio prijetnje.