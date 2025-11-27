Helez: "South-East Defence Ministerial" podržava plan SAD za prekid ratnih dejstava u Ukrajini

Ministar odbrane Bosne i Heregovine Zukan Helez bio je domaćin ministarskog sastanka u okviru regionalne inicijative South-East Defence Ministerial (SEDM), koji je 26. i 27. novembra održan u Sarajevu, na kojem su prisustvovale čelnici ministarstava odbrane 15 zemalja i predstavnici organizacija s kojima SEDM sarađuje (NATO, UNDP SEESAC, RACVIAC i RCC).

Podrška miru

Helez je nakon sastanka izjavio da je najviše razgovarano o sukobima u Ukrajini i na Bliskom Istoku, te o aktivnostima inicijative u narednom periodu.

Dodao je da su učesnici podržali uspostavu mira u Ukrajini i plan SAD-a za prekid ratnih dejstava u toj zemlji, ali na zadovoljstvo građana Ukrajine koji su žrtve agresije.

- Zahvalni smo što je postignuto primirje u Gazi i nadamo se da će to rezultirati konačnim mirom u toj regiji - rekao je Helez.

Predsjedavajući regionalne inicijative SEDM Eleftherios Anghelopoulos naveo je da su ministri predstavili gledišta svojih zemalja o promjenjivom sigurnosnom okruženju i podijelili svoje vizije za budućnost inicijative.

Istakao je da se tokom sastanka jasno manifestovao duh saradnje u poticanju sigurnijeg okruženja.

Zajednička odlučnost

- Zajednička izjava koju su usvojili ministri ističe osnovne principe i vrijednosti koji nas povezuju, našu zajedničku odlučnost da ojačamo našu saradnju i ponovo potvrdila našu posvećenost regionalnoj sigurnosti i stabilnosti - poručio je Anghelopoulos.

Zamjenik ministra odbrane Grčke Athanasios Davakis zahvalio je ministru Helezu na jedinstvenom gostoprimstvu i odličnoj organizaciji ministarskog sastanka.

Naglasio je da je zajednička izjava potvrdila osnovne principe SEDM-a djelujući u najboljem interesu za prosperitet naših naroda, a to su poštivanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, dobri međususjedski odnosi i učvršćivanje sigurnosti i saradnje u regiji.