Cazin obilježio devet godina inkluzivnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu

Deveta godišnjica Centra za razvoj inkluzivnih praksi Cazin obilježena je u prostorijama Centra za kulturu i turizam Cazin svečanim panelom i radnim sastankom, na kojima su razmotrene mogućnosti daljeg unapređenja inkluzivnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Događaj je okupio predstavnike lokalnih vlasti, kantonalnih institucija, stručnjake i goste iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite.

Dosadašnji rezultati

Panel diskusija bila je posvećena jačanju podrške djeci i mladima s teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima te stručnom kadru u obrazovanju. Kroz razgovor su predstavljeni dosadašnji rezultati i uspjesi Centra, kao i potrebe, mogućnosti i kapaciteti za njegov dalji razvoj.

U panelu su učestvovali premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Albijana Trnavci, predstavnici kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Adnan Kreso i Aida Omanović, gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, te drugi gosti, koji su ukazali na značaj inkluzivnog obrazovanja i međusektorske saradnje.

- Vlada USK će i dalje sistemski podržavati inicijative koje unaprjeđuju inkluzivnu praksu i doprinose stvaranju okruženja u kojem svako dijete ima jednake mogućnosti za rast i razvoj. - istaknuo je premijer Ružnić tokom panel diskusije.

Stručna savjetnica Pedagoškog zavoda USK Elvira Ogrešević predstavila je aktivnosti Zavoda koje su u proteklom periodu doprinijele jačanju inkluzivnih praksi, unapređenju profesionalne podrške školama te razvoju i jačanju kompetencija nastavnika.

Strateški koraci

Nakon panela, u kabinetu gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića održan je radni sastanak na kojem su učesnici sumirali zaključke i razmotrili strateške korake za budućnost.

Posebno je naglašena potreba za evaluacijom ranije Strategije inkluzivnog obrazovanja, čija primjena je prestala, te izradom nove strategije koja bi preciznije usmjerila razvoj inkluzivnih praksi u kantonu.

- Izrada nove Strategije inkluzivnog obrazovanja ključna je za precizno usmjeravanje budućih aktivnosti i unapređenje podrške školama. - istaknuto je tokom svečanosti.

Sastanak je ocijenjen uspješnim, a svi učesnici potvrdili su posvećenost jačanju međusektorske saradnje, kontinuiranoj podršci Centru i unapređenju inkluzivnog obrazovanja u školskim ustanovama Unsko-sanskog kantona.